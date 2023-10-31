التموين: مصانع شركة السكر تكثف استعداداتها لاستقبال محصول القصب 2024

زراعة 205 آلاف فدان مستهدف 6.3 مليون طن قصب وإنتاج 600 ألف طن سكر

مصنع المعدات يحقق 400 مليون جنيه فائضًا من تدوير الخردة.. و95% نسبة المكون المحلي

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تكثيف شركة السكر والصناعات التكاملية من الاستعدادات الخاصة لاستقبال محصول القصب الجديد والذي يبدأ مطلع العام المقبل، مؤكدة إنهاء مراحل الصيانة لـ 8 مصانع تابعين للشركة بعدد 18 خط انتاج بحلول ديسمبر المقبل مع بدء التشغيل التجريبي للماكينات للتأكد من كفاءتها.

وأكد اللواء عصام البديوي رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية، زراعة 205 آلاف فدان هذا الموسم، ومن المتوقع إستلام 6 ملايين و300 ألف طن قصب لإنتاج نحو 600 ألف طن سكر، وتبلغ المخصصات المالية لشراء المحصول من المزارعين أكثر من 9 مليارات جنيه، موضحًا إسراع الدولة في رفع أسعار التوريد بواقع 400 جنيه للطن لتصل إلى 1500 جنيهًا.

وأشار الي أنه من المستهدف زيادة كميات بنجر السكر كذلك، حيث يبدأ موسم التوريد في أبريل وذلك لتعويض ما يتم فقدانه من محصول القصب، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يشهد الموسم الجديد 2024 زيادة مساحة البنجر المنزرعة بواقع 15 ألف فدان لتصل إلى 40 ألفا وتوريد نحو مليون طن بنجر لمصنع ابوقرقاص، مقابل 614 ألف و380 طن تم زراعتهم عبر 25 ألف فدان بموسم 2023.

من جانبه كشف المهندس عصام برهان رئيس مصانع الالات والمعدات بشركة السكر والصناعات التكاملية، إن مصانع الالات والمعدات بشركة السكر والصناعات التكاملية، تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 270 مليون جنيه في العام المالي الحالي 2023/2024 تتضمن 245 مليون جنيه قيمة تصنيع وصيانة معدات مصانع شركة السكر والصناعات التكاملية، و25 مليونًا لمصانع شركات سكر البنجر، منوهًا الي تحقيق المصنع مبيعات بقيمة 185 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.

واضح أن نسبة المكون المحلي في صناعة معدات وآلات السكر بلغت 95% مقابل 5 % للأجنبي، ما يسهم في توفير 50 مليون جنيه سنويًا، مشيرًا الي تصنيع المعدات الخاصة بجميع مصانع السكر، وكان آخرها مصنع النوران التابعة لشركة الشرقية لسكر البنجر، كما تم تصنيع وتركيب 4 طلمبات تم تسليمها بداية العام الحالي.

ونوه برهان إلي قيام المصنع بتدوير جميع الآلات والمعدات في مصانع السكر توفيرًا للنقد الأجنبي، كاشفًا عن إعادة تدوير القصدير والنحاس والحديد والزهر، وتخزين الفائض لاستخدامه عند الحاجة، مؤكدًا توافر مخزون من الخامات الخاصة بتصنيع الآلات والمعدات الخاصة بصناعة السكر يكفي عدة سنوات قادمة.

وأوضح أنه توفير أكثر من 400 مليون جنيه نظير عمليات إعادة تدوير الخامات المستخدمة في التصنيع، منوها إلى وصول حجم مبيعات الخردة إلى 80 مليون جنيه.

وأشار " برهان" إلي توفير 7.5 طن سبائك نحاس وقصدير كان يتم استيرادها من الخارج، مشيرًا إلي توفير كميات تصل إلي 50 طنًا من السبائك كمخزون استراتيجي للشركة.

وكشف عن قيام مصنع المعدات التابع لشركة السكر والصناعات التكاملية، بإنتاج قاطرات روماني وسلوفاكي بالكامل، فيما عدا المحرك الخاص والرافعة الهيدروليك والذي يتم استيرادهم، موضحًا أن تكلفة القاطرة الواحدة المستوردة بالكامل تصل لـ 8 ملايين جنيه.

يذكر أن مصنع المعدات والآلات التابع لشركة السكر والصناعات التكاملية، تم إنشائه أعقاب حرب 1967 لتوفير قطع غيار الشركة بدلا من استيرادها حيث شهدت عدة عمليات التطوير والحصول على رخص تصنيع من الخارج للمعدات الرئيسية في صناعة السكر.

ويستهدف المصنع تصنيع وصيانة وتطوير

وتركيب جميع مستلزمات صناعة السكر ومشتقاته في مصر والدول الاخري.