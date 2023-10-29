الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

وزير التموين: توجيهات لمديري المديريات حملات للتأكد من جودة إنتاج الخبز المدعم

وزير التموين
وزير التموين

وجه  الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مديري المديريات بتسيير حملات يومية على المخابز للتأكد من جودة الخبز المدعم، وطالب بضرورة تكوين مجموعات بكل مديرية تكون مهمتها الأساسية التأكد من إنتاج الخبز المدعم بجودة عالية، مشيرًا الى ان الاهتمام بجودة رغيف الخبز المدعم يقلل نسب الفاقد والهادر.

وخلال اجتماعه بمديري المديريات اكد الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية ان الدولة تدعم رغيف الخبز بـ 90 مليار جنيه سنويًا، وهو رقم يتم إدارته والحفاظ عليه ليوجه للمواطن في شكل رغيف خبز ذو جودة عالية، وشدد الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية على مديري المديريات بضرورة توجيه انذار اول وثاني وثالث للمخابز التي لا تلتزم بإنتاج رغيف خبز مدعم يليها سحب الترخيص حال عدم الالتزام بالانذارات السابقة.

التموين: وصل انخفاض أسعار بعض السلع لـ10 جنيهات

كما أكد الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية ان نظام صرف السلع التموينية لبدالي التموين وفروع مشروع جميعتي سيكون الصرف بالصنف والذي طُبق في عدد من المحافظات وجاري تطبيقه في باقي المحافظات الاخرى تباعًا، مشيرا الى ان النظام الجديد يساهم في حوكمة صرف السلع التموينية للمواطنين على بطاقة الدعم ومعرفة الأرصدة بالمخازن، مؤكدًا ان نظام صرف الاستعاضات للمنافذ سوف يكون الكترونيًا.

اما فيما يخص متابعة الموقف التنفيذي لمبادرة تخفيض الاسعار فقد وجه  الدكتور  علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية مديري المديريات بالمرور الدائم علي المنافذ المشتركة بالمبادرة للتأكد من الالتزام بالاسعار وجودة السلع المعروضة ونسب التخفيضات، واثنى علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية على الاتحاد العام للغرف التجارية واعضاءه واتحاد الصناعات المصرية ايضًا وذلك للالتزام بما تم الاتفاق عليه وعرض السلع في المبادرة بسعر الانتاج دون هامش ربح، وذلك في المجموعة السلعية السبعة، والتي تشمل ( الفول – العدس – الارز – السكر – الزيت – المكرونة – الالبان والاجبان ) وفقًا لاصناف محددة تقوم بانتاجها وتوريدها شركات القطاع الخاص، وعرضها في السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية ومختلف المنافذ وفي باقي قنواتها التوزيعية المختلفة بالمحافظات تباعًا.

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الدكتور علي المصيلحي التموين والتجارة الداخلية حملات يومية على المخابز الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين ‏ إنتاج الخبز المدعم رغيف خبز ذو جودة عالية

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