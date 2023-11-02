"الصناعات التكاملية" تدرس إنشاء وحدة تعبئة سكر جديدة باستثمارات 500 مليون جنيه

قال المهندس علاء يوسف، رئيس مصانع تكرير السكر بشركة السكر والصناعات التكاملية ورئيس قطاعات المصانع، إن المصنع ينتج يوميًا 1450 طنًا، بكمية تصل سنويًا إلى ما يقرب من 350 ألف طن سنويًا، يتم من خلالها إنتاج 46.5 ألف طن سكر تمويني في السنة.

وأشار "يوسف"، في حواره مع "الدستور"، إلى أنه خلال العام الحالي، جرى تطوير مخزنين بمصنع تكرير السكر، إضافة إلي تطوير وحدة التعبئة والتي تتم على مرحلتين تم الانتهاء من المرحلة الأولى، وجارٍ العمل على المرحلة الثانية والمتوقع لها اكتمالها قبل ديسمبر القادم، وذلك بتكلفة مالية إجمالية 5 ملايين جنيه.

ولفت إلى تكرير سكر لصالح الغير ولصالح شركة السكر والصناعات التكاملية، موضحًا أنه في العام الماضي 2022 تم تكرير نحو 347 ألفًا و200 طن سكر خام، أنتجت نحو 345 ألفًا و700 طن سكر صالح للاستهلاك الآدمي.

وأوضح يوسف أن تلك الكميات من السكر الخام منها 50 ألف طن لصالح شركة المتحدة "صافولا"، و6 آلاف لصالح شركة القناة، بينما يتم حاليًا تكرير نحو 25 ألف طن لصالح شركة الفيوم، و20 ألف طن سكر خام لصالح شركة الدلتا للسكر.

وقال إن القصب الذي يتم تكريره مورد من مصانع السكر التابعة لشركة الصناعات التكاملية في كوم أمبو، أدفو، أرمنت، دشنا، قوص، نجع حمادي، جرجا، أبوقرقاص، كاشفًا عن أن المصنع الأخير "أبوقرقاص" لن يتم استخدامه في موسم حصاد القصب 2024 والذي يبدأ في ديسمبر القادم نتيجة تراجع المحصول الذي تم استلامه موسم 2023.

وأضاف أن شركات السكر في السوق المحلية تغطي 86% من حجم الاستهلاك المحلي، وبنسبة 14% يتم توفيرها عبر الاستيراد من الخارج لتغطية السوق المحلية من خلال استيراد نحو 450 ألف طن سكر خام من الخارج.

زيادة الطاقة الإنتاجية في مصانع التكرير

وأشار إلى أنه عند زيادة الطاقة الانتاجية في مصانع التكرير سيتم العمل على تقليل الفجوة بين الانتاج والاستهلاك، موضحًا أنه يتم حاليًا العمل على إضافة 1500 فدان لزراعة بنجر السكر في الظهير الصحراوي بالوجه القبلي، وذلك لتعويض الفاقد من محصول القصب المورد لصالح وزارة التموين.

ونوه بأن زراعة القصب في مصر تشهد تناقصًا في المساحات، إضافة إلى تراجع في عمليات التوريد من المزارعين لصالح وزارة التموين، وذلك نتيجة توريد المحصول إلى العصارات غير الشرعية.

وأوضح أن سعر طن القصب المورد في موسم 2023 بلغ 1100 جنيه، وتمت زيادتها إلى 1500 جنيه في موسم 2024، لافتًا إلى أن سعر طن السكر الأبيض 745 دولارًا في البورصات العالمية، كما عممت الشركة ما يسمى بدعم نولون النقل؛ من خلال تقديم جنيه على كل مسافة كل كيلو بحد أقصى 50 جنيهًا لكل طن، كما شجعت المزارعين على زراعة القصب بدعمهم بنحو 75 قرشًا للشتلة.

ولفت إلى أن الشتلات تعمل على زيادة إنتاجية الفدان من 30 طنًا إلى ما يتراوح من 40 إلى 50 طنًا، لافتًا إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية اتخذت إجراءات لدعم زراعة القصب والتي سوف نجني ثمارها لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك خلال فترة تتراوح من عامين إلى 3 أعوام.

وحدة تعبئة سكر جديدة بطاقة إنتاجية 2000 طن يوميًا

وأوضح "يوسف"، أنه تتم دراسة إنشاء وحدة تعبئة سكر جديدة في المصنع، بطاقة إنتاجية 2000 طن يوميًا، بتكلفة استثمارية تصل إلى 500 مليون جنيه.