وزير التموين: سنتقدم بطلب لـ"الوزراء" لاعتماد زيادة جديدة فى توريد القمح

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة سوف تتقدم غدًا الثلاثاء إلى مجلس الوزراء لاعتماد زيادة جديدة في أسعار توريد القمح من المزارعين للموسم المقبل.

جاء ذلك على هامش مؤتمر إطلاق مشروع مراكز الغذاء الخضراء لأول مرة في مصر، بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية AFD وبحضور كليمانس فيدال دي لا بلاش مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر.

مخزون القمح الاستراتيجي يكفي حتى ٥ أشهر مقبلة

وأشار الوزير إلى أن مخزون القمح الاستراتيجي يكفي حتى ٥ أشهر مقبلة، لافتًا إلى أن الحكومة تسعي دائمًا إلى تقديم الحوافز التشجيعية للمزارعين لزيادة حجم المحصول المورد لصالح الوزارة.

وأضاف أن المخزون الاستراتيجي من سلعة السكر يكفي حتى ٤ أشهر مقبلة، وبالنسبة للأرز فهو يكفي لمدة ٣ أشهر، والزيت يكفي لمدة ٦ أشهر، مؤكدًا أن الدولة تسعى دائمًا لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بشكل مستمر.