وزير التموين: الاحتياطى الاستراتيجى آمن ولدينا مخزونات آمنة

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية آمن، منوها بأن مخزون القمح حتى هذه اللحظة يقدر بمليون ونصف المليون إلى 2 مليون طن قمح حتى 30 يونيو 2024.

وأشار وزير التموين، في تصريحات صحفية، على هامش مؤتمر إطلاق مشروع مراكز الغذاء الخضراء لأول مرة في مصر، إلى أن حجم الاحتياطي من مخزون الزيت يكفي مدة 6 أشهر، في حين يكفي الأرز لمدة 3 أشهر فضلا عن استمرار موسم الحصاد الحالي، منوها بأن حجم الاحتياطي من السكر يبلغ 4 أشهر بجانب قرب موسم الحصاد في شهر فبراير المقبل.

ونوه وزير التموين إلى استمرار التعاقدات على السلع الأساسية لضمان الحفاظ على مخزون آمن من السلع وفق توجيهات القيادة السياسية.

وأكد أنه في إطار التأكيد على توجه الدولة لمشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية، قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بوضع نموذج عمل لإشراك القطاع الخاص في تصميم وبناء وتشغيل الجيل الجديد من المراكز الغذائية الخضراء GREEN FOOD HUBS وذلك لتطوير كفاءة وتسهيل تجارة المواد الغذائية، وتطوير منظومة التجارة الداخلية، والذى يتضمن إنشاء حوالى 17 مركزا على مستوى الجمهورية.





جاء ذلك خلال عقد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الإثنين- مؤتمرا صحفيا لإطلاق مشروع مراكز الغذاء الخضراء لأول مرة في مصر، بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية AFD، وبحضور كليمانس فيدال دي لا بلاش، مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر.





وتعد مراكز الغذاء الخضراء عبارة عن أسواق ومراكز لوجستية وبيعية حضارية لكل من تجارتي الجملة والتجزئة، كما تضم من ضمن عناصرها أسواقا للخضر والفاكهة، وثلاجات لحفظ المنتجات الطازجة، وكذا عنابر تبريد وتجميد، ومناطق لوجستية للفرز والتعبئة والتغليف، إضافة إلى أسواق للمزارعين، فضلًا عن مبانٍ إدارية وخدمية ومراكز عرض للمنتجات المكملة للنشاط الغذائي، وتستخدم هذه المراكز التقنيات التكنولوجية الحديثة في تشغيلها وإدارتها، كما تستخدم الطاقة النظيفة في الإضاءة والتشغيل للمعدات والماكينات، وهي أيضًا مراكز صديقة للبيئة لتدويرها المخلفات بطريقة بيئية حضارية وآمنة، وذلك في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن زيادة سلاسل الإمداد والمنافذ السلعية لتسهم في توفير السلع الغذائية.