سعر طن الذرة الصفراء وفول الصويا اليوم الأربعاء 15-11-2023

يبحث الكثير من المهتمين بالقطاع الداجني عن أسعار الأعلاف بشكل لحظي نتيجة إلى التغيرات التي تحدث في الأسعار، حيث شهدت الأسعار حالة من الأرتفاع، حيث أن أسعار الأعلاف مرتبطة بالأسعار العالمية حيث أن مصر تسورد مايقرب عن 95% الأعلاف من الخارج.

أسعار الأعلاف اليوم الأربعاء

ونستعرض في التقرير التالي أسعار الأعلاف في مستهل التعاملات الصباحية والتي جاءت كالتالي:

سعر طن الذرة الصفراء اليوم في بورصة السلع

سعر طن الذرة الصفراء برازيلي أو أرجنتيني اليوم الأربعاء 15 نوفمبر في بورصة السلع تسجل 14200 جنيها صب أرضه، بإرتفاع قدره 400 جنيها للطن.

سعر ذرة صفراء (أوكراني -صربي - برازيلي -أمريكي -بلغاري) اليوم الأربعاء 15 نوفمبر في بورصة السلع تسجل

13200 جنيها صب أرضه، بإرتفاع قدره 500 جنيها للطن.

أسعار فول الصويا اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

سجلت أسعار فول الصويا 44 % اليوم الأربعاء سعر 31000 جنيها للطن صب أرضية، بإرتفاع قدره 1000 جنيه.

سجلت أسعار فول صويا 46 % (محلي) اليوم الأربعاء سعر 33500 جنيها للطن صب أرضة، بإرتفاع قدره 1500 جنيهًا

سجلت أسعار فول صويا 46% (مستورده) اليوم الأربعاء سعر 33500 جنيها للطن صب أرضة، جنيها للطن صب أرضة، بإرتفاع قدرة 1500 جنيهاَ.

استقر سعر ردة ( نخالة ) اليوم الأربعاء 15 نوفمبر عند 10200 جنيها للطن معبأ أرضه.

سجلت أسعارزيت صويا منزوع اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 45000 جنيها للطن صب وصال

سجلت أسعارزيت صويا مكرراليوم الأربعاء 15 نوفمبر 46500جنيها للطن صب وصال.

سجلت أسعاربذرة فول الصويا اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 29000 جنيها صب ارضه.

سجلت أسعاركسب عباد 36% اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 20000 جنيها صب ارضه.

سجلت أسعاردي دي جي إس 27% اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 22000 جنيها معبأ أرضه.

سجلت أسعارجيلوتين مستورد 60% اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 47500 جنيها معبأ أرضه.

سجلت أسعارقشر فول الصويا اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 9000 جنيها معبأ أرضه.