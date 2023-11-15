الأربعاء 15 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر طن الذرة الصفراء وفول الصويا اليوم الأربعاء 15-11-2023

أسعار الأعلاف
أسعار الأعلاف

يبحث الكثير من المهتمين بالقطاع الداجني عن أسعار الأعلاف بشكل لحظي نتيجة إلى التغيرات التي تحدث في الأسعار، حيث شهدت الأسعار حالة من الأرتفاع، حيث أن أسعار الأعلاف مرتبطة بالأسعار العالمية حيث أن مصر تسورد مايقرب عن 95% الأعلاف من الخارج.

أسعار الأعلاف اليوم الأربعاء

ونستعرض في التقرير التالي أسعار الأعلاف في مستهل التعاملات الصباحية والتي جاءت كالتالي:

سعر طن الذرة الصفراء اليوم في بورصة السلع

سعر طن الذرة الصفراء برازيلي أو أرجنتيني اليوم الأربعاء 15 نوفمبر في بورصة السلع تسجل 14200 جنيها صب أرضه، بإرتفاع قدره 400 جنيها للطن.

سعر ذرة صفراء (أوكراني -صربي - برازيلي -أمريكي -بلغاري) اليوم الأربعاء 15 نوفمبر في بورصة السلع تسجل 

13200 جنيها صب أرضه، بإرتفاع قدره 500 جنيها للطن.

الذرة بـ12800 جنيه والصويا بـ36800 جنيه.. أسعار الأعلاف فى الأسواق اليوم

أسعار طن الذرة الصفراء اليوم الأربعاء 8-11-2023 في بورصة السلع

الأرجنتيني والبرازيلي بـ14200 جنيه.. أسعار الذرة وفول الصويا في الأسواق اليوم

أعلاف الدواجن.. سعر الذرة الصفراء والأعلاف اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023

أسعار فول الصويا اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن 

سجلت أسعار فول الصويا 44 % اليوم الأربعاء سعر 31000 جنيها للطن صب أرضية، بإرتفاع قدره 1000 جنيه.

سجلت أسعار فول صويا 46 % (محلي) اليوم الأربعاء سعر 33500 جنيها للطن صب أرضة، بإرتفاع قدره 1500 جنيهًا

سجلت أسعار فول صويا 46% (مستورده) اليوم الأربعاء سعر 33500 جنيها للطن صب أرضة، جنيها للطن صب أرضة، بإرتفاع قدرة 1500 جنيهاَ.

استقر سعر ردة ( نخالة ) اليوم الأربعاء 15 نوفمبر عند 10200 جنيها للطن معبأ أرضه.

سجلت أسعارزيت صويا منزوع اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 45000 جنيها للطن صب وصال

سجلت أسعارزيت صويا مكرراليوم الأربعاء 15 نوفمبر  46500جنيها للطن صب وصال.

سجلت أسعاربذرة فول الصويا اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 29000 جنيها صب ارضه.

سجلت أسعاركسب عباد 36% اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 20000 جنيها صب ارضه.

سجلت أسعاردي دي جي إس 27% اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 22000 جنيها معبأ أرضه.

سجلت أسعارجيلوتين مستورد 60% اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 47500 جنيها معبأ أرضه.

سجلت أسعارقشر فول الصويا اليوم الأربعاء 15 نوفمبر  9000 جنيها معبأ أرضه.

سعر الذرة صفراء برازيلي أسعار الأعلاف بورصة السلع صب أرضه أسعار فول صويا 44 أسعار فول الصويا اليوم

مواد متعلقة

الذرة بـ12800 جنيه والصويا بـ36800 جنيه.. أسعار الأعلاف فى الأسواق اليوم

أسعار طن الذرة الصفراء اليوم الأربعاء 8-11-2023 في بورصة السلع

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

أول رد لأسرة سعاد حسنى على تكذيب زواجها من عبدالحليم حافظ (خاص)

سر قذائف 155 ملم وطلبات قائد إسرائيلى كبير.. وثيقة مسربة من البنتاجون (تفاصيل)

مصرع طفلة وإصابة والديها في حادث تصادم على طريق شبرا بنها الحر

الإيكونوميست: نتنياهو يواجه مأزقا فى حرب غزة

سعر طن الذرة الصفراء وفول الصويا اليوم الأربعاء 15-11-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

مصر فى القمة!

حسين دعسة

لماذا كتب الملك عبدالله الثاني عن حرب غزة في الواشنطن بوست..؟!

ماجد حبته

فلسطين في قمة أبيك

منى رجب

مصر تنتصر لفلسطين برفض التهجير وإعلان حل الدولتين

وائل لطفي

موسم الأكاذيب ضد مصر

إبراهيم داود

فى محبة عبده جبير

علي سعدة

نتاتياهو وحماس.. والثأر القديم

محمد رفعت

"جنت على أهلها براقش"!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى: أوصلنا أغذية أطفال على ظهر "الدبابات" إلى مستشفى الشفاء

الاحتلال الإسرائيلي: قواتنا تنشط بشكل مركز داخل مستشفى الشفاء

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7 فلسطينيين من بيت لحم