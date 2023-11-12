الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الأحد 12 نوفمبر 2023 فى مصر

سعر الذهب
سعر الذهب

سعر الذهب من المواضيع التي يكثر البحث عنها خاصة بعد الارتفاعات الهائلة التي شهدها المعدن الأصفر على مدار الأيام الماضية خاصة عيار  ٢١ الذي يمثل أهمية وتداول اكثر في السوق المصري.
 

سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الأحد 12 نوفمبر 2023 في مصر 

 

نعرض في التقرير سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الأحد 12 نوفمبر 2023 في مصر مع مراعاة وجود اختلافات طفيفة في الأسعار من صائغ لأخر.



 سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 للبيع 2،943 جنيه وللشراء 2،954 جنيه 
وسجل سعر الذهب عيار 22 للبيع 2،698 جنيه وللشراء 2،708 جنيه 

 

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 للبيع 2،575 جنيه وللشراء 2،585 جنيه 

 

سعر الذهب عيار 18
سجل سعر الذهب عيار 18 للبيع 2،207 جنيه وللشراء 2،216 جنيه 


سجل سعر الذهب عيار 14 للبيع 1،717 جنيه وللشراء 1،723 جنيه 
 

سجل سعر الذهب عيار 12 للبيع 1،471 جنيه وللشراء 1،477 جنيه 
 

سعر الاونصة للبيع 91،523 جنيه وللشراء 91،878 جنيه 
 

سعر الجنيه الذهب للبيع 20،600 جنيه وللشراء 20،680 جنيه
 

سعر الكيلو للبيع 2،942،857 جنيه وللشراء 2،954،286 جنيه  

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سعر الذهب في معاملات الأشهر الماضية  2023 
 

سعر الذهب عيار 24

سعر  الذهب عيار 24 للبيع 2،566 جنيه  وللشراء 2،589 جنيه 

سعر الذهب عيار 22 للبيع 2،352 جنيه وللشراء 2،373 جنيه 

 

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 للبيع 2،245 جنيه وللشراء 2،265 جنيه 

 

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 للبيع 1،924  جنيه وللشراء 1،941 جنيه 

سعر الذهب عيار 14 للبيع 1،497  جنيه وللشراء 1،510 جنيه 

سعر جرام الذهب عيار 12 للبيع 1،283 جنيه وللشراء 1،294  جنيه 

سعر الجنيه الذهب للبيع 17،960 جنيه وللشراء 18،120 جنيه  

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انخفاض أسعار الغاز لـ3.017 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية

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أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 11-11-2023 بدون مصنعية

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