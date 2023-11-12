سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الأحد 12 نوفمبر 2023 فى مصر

سعر الذهب من المواضيع التي يكثر البحث عنها خاصة بعد الارتفاعات الهائلة التي شهدها المعدن الأصفر على مدار الأيام الماضية خاصة عيار ٢١ الذي يمثل أهمية وتداول اكثر في السوق المصري.



سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الأحد 12 نوفمبر 2023 في مصر

نعرض في التقرير سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الأحد 12 نوفمبر 2023 في مصر مع مراعاة وجود اختلافات طفيفة في الأسعار من صائغ لأخر.





سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 للبيع 2،943 جنيه وللشراء 2،954 جنيه

وسجل سعر الذهب عيار 22 للبيع 2،698 جنيه وللشراء 2،708 جنيه

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 للبيع 2،575 جنيه وللشراء 2،585 جنيه

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 للبيع 2،207 جنيه وللشراء 2،216 جنيه



سجل سعر الذهب عيار 14 للبيع 1،717 جنيه وللشراء 1،723 جنيه



سجل سعر الذهب عيار 12 للبيع 1،471 جنيه وللشراء 1،477 جنيه



سعر الاونصة للبيع 91،523 جنيه وللشراء 91،878 جنيه



سعر الجنيه الذهب للبيع 20،600 جنيه وللشراء 20،680 جنيه



سعر الكيلو للبيع 2،942،857 جنيه وللشراء 2،954،286 جنيه

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سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 للبيع 2،566 جنيه وللشراء 2،589 جنيه

سعر الذهب عيار 22 للبيع 2،352 جنيه وللشراء 2،373 جنيه

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 للبيع 2،245 جنيه وللشراء 2،265 جنيه

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 للبيع 1،924 جنيه وللشراء 1،941 جنيه

سعر الذهب عيار 14 للبيع 1،497 جنيه وللشراء 1،510 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 12 للبيع 1،283 جنيه وللشراء 1،294 جنيه

سعر الجنيه الذهب للبيع 17،960 جنيه وللشراء 18،120 جنيه