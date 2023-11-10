الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الكونتينر.. المصريين ملوك صناعة الذهب بأقدم مصنع في الشرق الأوسط

برنامج الكونتينر
برنامج الكونتينر

استعرض برنامج "الكونتينر" مع الفنان أحمد داود، والمُذاع عبر فضائية "أون"، مساء اليوم الجمعة، تقرير عن صناعة الذهب في مصر منذ قديم الزمان.

وقال أحمد داود، إن المصريين ملوك صناعة الذهب وحاليًا مصر عائدة بقوة في هذا المجال في السوق المحلي والدولي، وتأسست شركة “إيجيبت جولد” في عام 1935، وهي المصفاة الأولى للذهب في مصر، وتعد من أكبر مصافي الذهب في الشرق الأوسط.

ومن جانبه أوضح رأفت نصار، عضو مجلس إدارة شركة إيجيبت جولد لصناعة الذهب، إن البداية كانت في السويس بمصنع صغير منذ 1935، وتم الإنتقال للمصنع الحالي في عام 2000.

وأضاف: "والدي وعمي أسسوا منهج مختلف في الصناعة بعيد عن الذي كان في السوق المحلي، وتم عمل مركز تدريب مع وزارة القوي العاملة لتدريب العاملين والفنيين علي صناعة الذهب".

وأشار إلى أنه تم تأسيس مدرسة “إيجيبت جولد” مع وزارة التربية والتعليم لتدريس فنون صناعة الذهب في 3 أعوام دراسية، بجانب دراسة مناهج التعليم الأساسي.

الكونتينر اون أحمد داود صناعة الذهب

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