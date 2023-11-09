الكونتينر.. صاحب مصنع أسماك يوضح الفرق بين الفسيخ المُصنع والشعبى

أكد الدكتور هاني المنشاوي، رئيس مجلس إدارة مصنع "سمرمون" لتصنيع الأسماك، أن الفرق بين الفسيخ المصنع بمصنع "سمرمون" والفسخاني الشعبي، هو أنه يخضع لعدد من التجارب والفحوصات حتي يتم تصديره بشكل صحي.

وأشار رئيس مجلس إدارة مصنع "سمرمون"، لبرنامج "الكونتينر" والمذاع على فضائية on e، أن الفسخاني صناعة وراثية، أما المصنع فلا بد أن يكون صحيًا وعدم استخدام مواد حافظة، حتى يتم تصديره.

رئ ي س مجلس إدارة مصنع سمرمون لتصنيع الأسماك

ونوه المنشاوي إلى أن خطوات الإنتاج تبدأ من استخدام السمك البوري الطازج يوم بيومه، حيث يتم تنظيفه جيدًا، ويدخل بعد ذلك مرحلة الكبس بالملح، وفي النهاية التغليف.

وقدم الدكتور هاني المنشاوي، رئيس مجلس إدارة مصنع "سمرمون" لتصنيع الأسماك، عددًا من النصائح لربات البيوت عند تصنيع الفسيخ في المنزل، حيث أكد أن الفسيخ من المأكولات الخطيرة على صحة الإنسان في حالة فشل تصنيعه بالمنزل.

وأضاف المنشاوي، أن البكتيريا أقدم عمرًا من البشر، الأمر الذي يحتاج لمجهود كبير في التعامل معها، مشيرًا إلى أن النظافة من أهم الخطوات، بالإضافة إلى أهمية الملح لقتل البكتيريا.