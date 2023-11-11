أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 11-11-2023 بدون مصنعية

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أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 11-11-2023 بدون مصنعية

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 11-11-2023 دون مصنعية تقلبات محدودة في محلات الصاغة المصرية بالرغم من تراجع أسعار الأوقية بالبورصة العالمية بفعل ارتفاع قيمة العملة الأمريكية وذلك بالتزامن مع ترقب الأسواق خطاب رئيس الفيدرالي الأمريكي للحصول على إشارات واضحة لتحديد أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

ارتفعت أسعار المعدن النفيس في الأسواق المصرية بقيمة 6.8% في تعاملات أكتوبر الماضي ليحصل سعر جرام الذهب من عيار 21 نحو 2620 جنيها، فيما وصلت الأوقية إلى 1997 دولارا وهو أعلى إغلاق شهري على الإطلاق وفقا لتقرير محبي الذهب العالمي الصادر في شهر أكتوبر، وذلك بسبب الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والصراع بقطاع غزة وجيش الاحتلال الإسرائيلي.



وإليكم الأسعار بالتفصيل في محلات الصاغة:-

سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 في محلات الصاغة

البيع 2971.5 جنيه.

الشراء 2942.75 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 5 نقاط.

سجل سعر جرام الذهب من عيار 22 في محلات الصاغة

البيع 2723.75 جنيه.

الشراء 2697.5 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 4.5 نقطة.



سجل سعر جرام الذهب من عيار 21 في محلات الصاغة

البيع 2600 جنيه.

الشراء 2575 جنيها.

بمعدل هبوط وصل إلى 4 نقاط.

سجل سعر جرام الذهب من عيار 18 في محلات الصاغة

البيع 2228.5 جنيه.

الشراء 2207.25 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 3.5 نقطة.



سجل سعر جرام الذهب من عيار 14 في محلات الصاغة

البيع 1733.25 جنيه.

الشراء 1716.75 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 3 نقاط.

سجل سعر جرام الذهب من عيار 12 في محلات الصاغة

البيع 1485.75 جنيه.

الشراء 1471.5 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 2.5 نقطة.



سجل سعر جرام الذهب من عيار 9 في محلات الصاغة

البيع 1114.25 جنيه.

الشراء 1103.5 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 2 نقطة.



سجل سعر جنيه الذهب في محلات الصاغة

البيع 20800 جنيه.

الشراء 20600 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 10 نقاط.

سجل سعر أونصة الذهب في محلات الصاغة

البيع 1952$.

الشراء 1950$.

بمعدل هبوط وصل إلى 2 نقطة.