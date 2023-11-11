السبت 11 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 11-11-2023 بدون مصنعية

الذهب
الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 11-11-2023 بدون مصنعية في محلات الصاغة المصرية من أكثر الكلمات الدلالية بحثا عبر موقع جوجل العالمي من قبل الراغبين في حفظ قيمة أموالهم في وعاء ادخاري آمن للاستثمار خاصة مع تذبذب أسعار صرف الدولار الأمريكي في الآونة الأخيرة بفعل الحرب في قطاع غزة.


أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 11-11-2023 بدون مصنعية

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 11-11-2023 دون مصنعية تقلبات محدودة في محلات الصاغة المصرية بالرغم من تراجع أسعار الأوقية بالبورصة العالمية بفعل ارتفاع قيمة العملة الأمريكية وذلك بالتزامن مع ترقب الأسواق خطاب رئيس الفيدرالي الأمريكي للحصول على إشارات واضحة لتحديد أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

ارتفعت أسعار المعدن النفيس في الأسواق المصرية بقيمة 6.8% في تعاملات أكتوبر الماضي ليحصل سعر جرام الذهب من عيار 21 نحو 2620 جنيها، فيما وصلت الأوقية إلى 1997 دولارا وهو أعلى إغلاق شهري على الإطلاق وفقا لتقرير محبي الذهب العالمي الصادر في شهر أكتوبر،  وذلك بسبب الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والصراع بقطاع غزة وجيش الاحتلال الإسرائيلي.


وإليكم الأسعار بالتفصيل في محلات الصاغة:-

سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 في محلات الصاغة

البيع 2971.5 جنيه.
الشراء 2942.75 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 5 نقاط.

txt

سعر الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الجمعة 10-11-2023

txt

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 10-11-2023

 

سجل سعر جرام الذهب من عيار 22 في محلات الصاغة

البيع 2723.75 جنيه.
الشراء 2697.5 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 4.5 نقطة.


سجل سعر جرام الذهب من عيار 21 في محلات الصاغة

البيع 2600 جنيه.
الشراء 2575 جنيها.
بمعدل هبوط وصل إلى 4 نقاط.

سجل سعر جرام الذهب من عيار 18 في محلات الصاغة

البيع 2228.5 جنيه.
الشراء 2207.25 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 3.5 نقطة.


سجل سعر جرام الذهب من عيار 14 في محلات الصاغة

البيع 1733.25 جنيه.
الشراء 1716.75 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 3 نقاط.

سجل سعر جرام الذهب من عيار 12 في محلات الصاغة

البيع 1485.75 جنيه.
الشراء 1471.5 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 2.5 نقطة.


سجل سعر جرام الذهب من عيار 9 في محلات الصاغة

البيع 1114.25 جنيه.
الشراء 1103.5 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 2 نقطة.

txt

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 10-11-2023

txt

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 10-11-2023


سجل سعر جنيه الذهب في محلات الصاغة

البيع 20800 جنيه.
الشراء 20600 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 10 نقاط.

سجل سعر أونصة الذهب في محلات الصاغة

البيع 1952$.
الشراء 1950$.
بمعدل هبوط وصل إلى 2 نقطة.

اقرأ المزيد

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية 

اسعار الذهب اليوم أسعار الذهب الذهب محلات الصاغة سعر جرام الذهب جرام الذهب

الأكثر قراءة

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

عاجل.. السعودية تعقد قمة عربية إسلامية استثنائية استجابة للأوضاع بغزة

سابقة تاريخية.. مصرى رئيسًا للكلية الملكية البريطانية

عاجل.. شيخ الأزهر يوجه رسالة للقادة المشاركين فى القمة العربية بشأن غزة

عاجل.. "قصف جنونى" على مستشفى الشفاء بغزة.. و100 جثة ملقاة أمامه

الرئيس السيسى يتوجه للرياض للمشاركة فى القمة العربية الإسلامية المشتركة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

قمة التضامن مع فلسطين

صفاء النجار

هرموبوليس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «2-3»

سارة شريف

خطة الخروج

أميرة ملش

رسائل لمَن لا يفهمون الموقف المصرى

وائل لطفي

مصر التى رفضت

د.كريمة الحفناوى

غزة رمز الكرامة والعزة

مدحت بشاى

الحركة النقدية بين الإبداع والتناول الموضوعى

محمد عبدالعزيز

كل احتلال إلى زوال

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تتعامل إسرائيل مع ملف المحتجزين فى غزة؟

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه