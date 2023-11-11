انخفاض أسعار الغاز لـ3.017 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية

شهدت أسعار الغاز الطبيعي العالمية، اليوم السبت، انخفاضًا لتسجل 3.017 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، في ظل الأحداث العالمية والحرب على قطاع غزة.

وكشف تقرير لـبورصة نيويورك التجارية، عن أن العقود الآجلة للغاز الطبيعي في ديسمبر سجلت على 3.14 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وقت كتابة الخبر، ارتفع بنسبة 1.03%.

لقد تمت المتاجرة مسبقًا على جلسة ارتفاع 3.14 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. الغاز الطبيعي قد يجد نقاط الدعم على USD3.058 والمقاومة على USD3.576.

فيما يحذر الخبراء من أنه قد يكون هناك "تدهور حاد في مناخ الاستثمار"، فضلًا عن انقطاع خطير في تدفق الطاقة إذا اندلعت الحرب على طول الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان وتدخلت إيران. وإحدى هذه البنى التحتية الحيوية للطاقة المعرضة للتهديد هو خط أنابيب الغاز العربي (AGP). وتعطلت في الماضي شحنات الغاز عبر خط أنابيب الغاز العام - الذي يربط مصر بالأردن - بسبب الهجمات التي وقعت في شبه جزيرة سيناء. وتقدر الطاقة الإنتاجية لـAGP بـ234 مليار قدم مكعب سنويًا (640 مليون قدم مكعب يوميًا).