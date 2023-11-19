سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023 فى مصر

من الموضوعات التي يكثر البحث عنها بشكل يومي سعر الذهب للبيع والشراء في مصر لأهمية المعدن الأصفر للمصريين وكافة المهتمين به بشكل عام.

سعر الذهب للبيع والشراء اليوم

في هذا التقرير يستعرض موقع "الدستور" سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023 في مصر خاصة عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المصري.

ومازال يشهد سعر الذهب في مصر ارتفاعات جنونية في ظل الأحداث السياسية المتوترة التي يشهدها العالم عقب استمرار الضرب على قطاع غزة من العدوان الإسرائيلي.

سجل سعر الذهب عيار 24 للبيع 3،086 جنيه وللشراء 3،109 جنيه.

سجل سعر الذهب عيار 22 للبيع 2،829 جنيه وللشراء 2،850جنيه.

سجل سعر الذهب عيار 21 للبيع 2،700 جنيه وللشراء 2،720جنيه.

سجل سعر الذهب عيار 18للبيع 2،314 جنيه وللشراء 2،331جنيه.

سجل سعر الذهب عيار 14 للبيع 1،800 جنيه وللشراء 1،813جنيه.

سجل سعر الذهب عيار 12 للبيع 1،543 جنيه وللشراء 1،554جنيه.

سعر الاونصة للبيع 95،966 جنيه وللشراء 96،677 جنيه.

سعر الجنيه الذهب للبيع 21،600 جنيه وللشراء 21،760 جنيه.

سعر الكيلو للبيع 3،085،714 جنيه وللشراء 3،108،571 جنيه.



سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد

سعر جرام الذهب عيار 24 238.85 ريال سعودي.

سعر جرام الذهب عيار 22 218.95 ريال سعودي.

سعر جرام الذهب عيار 21 209.00 ريال سعودي.

سعر جرام الذهب عيار 18 179.14 ريال سعودي.

سعر جرام الذهب عيار 14 139.33 ريال سعودي.

سعر أونصة الذهب بيع 7،429.13 ريال سعودي.

سعر أونصة الذهب شراء 7،432.88 ريال سعودي.

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