أسعار الذهب اليوم السبت 18-11-2023 فى محلات الصاغة

تشهد أسعار الذهب اليوم السبت 18-11-2023 في محلات الصاغة المصرية تذبذب ملحوظ إثر ارتفاع طفيف في الأوقية بالبورصة العالمية وذلك منذ تصريح عضو بالفيدرالي الأمريكي باحتمالية رفع أسعار الفائدة مجددا خلال الاجتماع الأخير بالعام الحالي 2023 في حين تراجعت الأسعار في الأسواق المصرية بقيمة 5 جنيهات فقط.



أسعار الذهب اليوم السبت 18-11-2023 في محلات الصاغة

تراجعات طفيفة في أسعار الذهب اليوم السبت 18-11-2023 في محلات الصاغة وذلك عقب تجاوز جرام الذهب من عيار 24 حاجز ال 3000 جنيه خلال الأيام الأولى من شهر نوفمبر الجاري بسبب ارتفاع أسعار صرف الدولار في السوق الموازي والذي كسر حاجز ال 50 جنيه.

فيما وصل جرام الذهب من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في الدول العربية نحو 2695 جنيه بدون رسوم المصنعية والضرائب و الدمغة بالرغم من مد فترة السماح للمصريين بالخارج بإدخال كميات من الذهب دون جمارك والتي تهدف إلى زيادة كمية المعروض في الأسواق المصرية وإليكم الأسعار بالتفصيل في محلات الصاغة:-

سجل جرام الذهب من عيار 24 في الصاغة المصرية

البيع 3074.25 جنيه.

الشراء 3051.5 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 5.75 نقطة.



سجل جرام الذهب من عيار 22 في الصاغة المصرية

البيع 2818 جنيه.

الشراء 2797.25 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 5.25 نقطة.

سجل جرام الذهب من عيار 21 في الصاغة المصرية

البيع 2690 جنيه.

الشراء 2670 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 5 نقطة.



سجل جرام الذهب من عيار 18 في الصاغة المصرية

البيع 2305.75 جنيه.

الشراء 2288.5 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 4.25 نقطة.



سجل جرام الذهب من عيار 14 في الصاغة المصرية

البيع 1793.25 جنيه.

الشراء 1780 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 3.25 نقطة.



سجل جرام الذهب من عيار 12 في الصاغة المصرية

البيع 1537.25 جنيه.

الشراء 1525.75 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 2.75 نقطة.

سجل جرام الذهب من عيار 9 في الصاغة المصرية

البيع 1152.75 جنيه.

الشراء 1144.25 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 2.25 نقطة.

سجل جنيه الذهب في الصاغة المصرية

البيع 21520 جنيه.

الشراء 21360 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 40 نقطة.



سجل اونصة الذهب في الصاغة المصرية

البيع 1974$.

الشراء 1973$.

بمعدل صعود وصل إلى 1 نقطة.