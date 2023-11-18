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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تعرف على سعر الجنيه الذهب اليوم بأنواعه

الجنيه الذهب
الجنيه الذهب

تصدر السؤال عن سعر الجنيه الذهب اليوم بأنواعه، محركات البحث على "جوجل" خلال الساعات الماضية، من قبل المواطنين للبحث عن أفضل انواع الجنيهات الذهب في مصر لشرائها بغرض الادخار والاستثمار.

ويُعتبر الذهب منذ فترة طويلة مخزناً للقيمة ويمكن أن يحتفظ بقيمته مقارنةً بالعملات الورقية التي قد تتأثر بالتضخم والتقلبات الاقتصادية، كما يعد ملاذًا آمنًا خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي حيث يكون لديه قدرة على الحفاظ على القيمة، و يعتبر امتلاك الذهب جزءًا من التنويع في محفظة الاستثمار، حيث يُعتبر جزءًا من الاستثمارات الآمنة والمختلطة.

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت الموافق 18 نوفمبر 2023، استقرارًا في محلات الصاغة حيث بلغ نحو 21680 جنيهًا، وسجل عيار 24 نحو 3097 جنيهًا للجرام، بينما سجل عيار 21 محو 2710 جنيهًا للجرام، و بلغ عيار 18 نحو 2323 جنيهًا للجرام، وسعر عيار 14 نحو 1807 جنيهًا للجرام، و عيار 10 نحو 1290 جنيهًا للجرام.

سجل ارتفاعًا.. سعر الذهب في منتصف تعاملات السبت 18-11-2023

أنواع الجنيه الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب عيار 24

يتميز الجنيه الذهب عيار 24 بكونه مصنوعًا من ذهب نقي بنسبة، ولكنه يكون غير شائعٍ بنسبة أكبر بسبب سعره الأعلى. 

سعر الجنيه الذهب عيار 21

يحتوي هذا النوع على 21/24 (أي 87.5٪) من الذهب الخالص، ويتم تداوله بأوزان مختلفة مثل 1 جنيه ونصف جنيه وربع جنيه وثمن جنيه و1/16 جنيه.

جنيه ذهب تذكاري

يصدر البنك المركزي جنيهات ذهبية تذكارية و تعتبر أحد أنواع الجنيهات الذهب في مصر والتي تصدر بمناسبة أحداث خاصة أو مناسبات تذكارية حيث تتميز بتصميمات فريدة وتكون ذات قيمة جمعية أعلى من القيمة الفعلية للذهب الواحد.

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