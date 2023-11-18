تعطيل الدراسة بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية فى مطروح غدًا

قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تعطيل الدراسة غدًا الأحد بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية حرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب، نظرًا لتوقعات الأرصاد الجوية بأن تشهد المحافظة والسواحل الشمالية الأحد، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وسبق أن شهدت مدينة مرسى مطروح سقوط أمطار رعدية غزيرة، حيث تم رفع حالة الطوارئ والاستعداد تحسبًا لحدوث أي تداعيات بالإضافة إلى عقد غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للمحافظة وربطها بغرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن الثماني لتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين إن وجدت وسرعة حلها على الفور.