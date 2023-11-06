الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مرسى مطروح تستعد لمواجهة الأزمات والطوارئ برفع كفاءة المعدات (صور)

مرسى مطروح
مرسى مطروح

شهد العميد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح اصطفاف معدات وسيارات الحملة الميكانيكية بمجلس مدينة مرسى مطروح لمتابعة مدى الاستعداد لمواجهة أى طوارئ بحضور لجنة من وزارة التنمية المحلية برئاسة هاني عبد الوهاب مدير عام المتابعة بالوزارة وقيادات مجلس المدينة.

 مجابهة الأزمات والكوارث

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح، أن الهدف من الاصطفاف هو الوقوف على مدى استعداد معدات وسيارات مجلس مدينة مرسى مطروح لمجابهة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها، ومراجعة جاهزية كافة المعدات للسيطرة في حالة طوارئ، لتكون على أهبة الاستعداد للتعامل مع أزمة أو كارثة طبيعية وربط المدينة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

 مراجعة كفاءة المعدات والسيارات

وأشار عبد المجيد، إلى متابعة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عملية الاصطفاف التي رفعت درجة الاستعداد القصوى لمراجعة كفاءة المعدات والسيارات والتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها للتعامل الفوري في حالة حدوث الأزمات والطوارئ طبقا لتعليمات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

استجابة سريعة لحالات الطوارئ

وأشادت لجنة وزارة التنمية المحلية باستعداد وجاهزية معدات وسيارات مجلس مدينة مرسى مطروح، الدور الحيوي التي تقوم بيها في التعامل مع الأزمات والكوارث الطبيعية مثل السيول والامطار بمعدلات عالية، واستجابة سريعة لحالات الطوارئ.

الحفاظ على المعدات ورفع كفاءتها بصفة دورية

وشدد رئيس مدينة مرسي مطروح، على ضرورة الحفاظ على المعدات ورفع كفاءتها بصفة دورية والاطمئنان على سلامة عملها بشكل جيد وفعال والاهتمام بالتدريب المستمر للعنصر البشرى القائم على تشغيل المعدات والأجهزة ليكون قادر على استخدام تلك المعدات بالشكل الأمثل وتحقيق الغرض المرجو منها.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة جاهزية المعدات والسيارات بالحملة الميكانيكية بمجلس مدينة مرسى مطروح للتعامل الفوري مع الأزمات والكوارث.

مرسى مطروح
مرسى مطروح
مرسى مطروح
مرسى مطروح
مرسى مطروح
مرسى مطروح
مرسى مطروح
مرسى مطروح
مرسى مطروح
مرسى مطروح
مرسى مطروح
مرسى مطروح
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مرسى مطروح اصطفاف المعدات والسيارات الحملة الميكانيكية مواجهة أى طوارئ التنمية المحلية

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