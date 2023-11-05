الأحد 05 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يناقش مشروع تحديث المخطط الاستراتيجى لمدينة الحمام

اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب

 عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اجتماعا تمهيديا لمناقشة مشروع تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة الحمام، وذلك بحضور المهندس أسامة زعيتر مدير المركز الاقليمى "إقليم الإسكندرية"، والدكتور أحمد منير ممثل المكتب الاستشاري القائم بأعمال تحديث المخطط عن الهيئة العامة  للتخطيط العمرانى، و اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، ووجيه عبدالرازق رئيس مدينة الحمام، والمهندسة أمل عرفة مدير التخطيط العمراني، وجميع مديرى المديريات والإدارات وممثلي الأجهزة الشعبية وشركاء التنمية. 

بحث الآليات والإجراءات لتحديث المخطط

وخلال الاجتماع  تم بحث الآليات والإجراءات المطلوبة لتحديث المخطط، والذي يأتي في إطار الخطة القومية للدولة  للانتهاء من المخططات الاستراتيجية للمدن والقرى، بما يستوعب حجم السكان والمشروعات التنموية المستهدفة مستقبلا.

وأكد محافظ مطروح أن هناك تعاونا مثمرا مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى للإسراع في إنهاء المخططات الإستراتيجية لمدن وقرى المحافظة بما يعمل على الإستغلال الأمثل للإمكانيات والموارد ويستوعب حجم  الزيادة السكانية ومتطلبات البنية التحتية، خاصة وأن مدينة الحمام تعد ثاني أكبر مدن المحافظة. 

أهمية مشاركة كافة شركاء التنمية فى جلسات التشاور

وأشار محافظ مطروح  إلى أهمية وضرورة  مشاركة كافة شركاء التنمية فى جلسات التشاور وإعداد المخطط، وتم تشكيل مجموعة عمل برئاسة  السكرتير العام من مجلس مدينة الحمام وممثلى المديريات الخدمية وجميع شركاء التنمية،بما يحقق المستهدف من تحديث المخطط الاستراتيجى وإعداده لتعظيم الاستفادة من مقومات المدينة.

وطالب المحافظ في نهاية الإجتماع بضرورة الإسراع في  الحصول على المخرج النهائي للمشروع طبقا للبرنامج الزمنى المحدد.

وفى سياق اخر كان قد تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أمس السبت، دورة التدريب والتأهيل لتطوير منظومة الخدمات بالمحليات التي تنظمها وزارة التخطيط بالتعاون مع المحافظة للعاملين بقطاع المحليات بديوان عام المحافظة ومجالس، المدن وذلك بقاعة التدريب بمكتبة مصر العامة. 

جاء ذلك ضمن جهود الدولة للارتقاء بمستوى العاملين وتأهيلهم، خاصة علي المنظومة الرقمية وتسجيل وحفظ البيانات وسهولة الوصول إليها وذلك بجميع الإدارات بما يواكب التطور التكنولوجي.

اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب
IMG-20231105-WA0020
IMG-20231105-WA0020
IMG-20231105-WA0021
IMG-20231105-WA0021
محافظ مطروح اجتماع تمهيدى مطروح تحديث المخطط الاستراتيجى مدينة الحمام

مواد متعلقة

محافظ مطروح يتفقد دورة التدريب والتأهيل لتطوير منظومة الخدمات بالمحليات

الأكثر قراءة

نتنياهو يمنع وزيرًا من حضور اجتماعات الحكومة بعد ترويجه لـ"قصف غزة بالسلاح النووى".. عاجل

جسر متواصل.. جهود مصر لإغاثة الشعب الفلسطينى ضد العدوان الإسرائيلى

بركان غضب فى الأهلى.. الخطيب يعنّف كولر ويخصم 100 ألف من كل لاعب

أفضل صفقات كلوب.. الذكاء الاصطناعي يصدم محمد صلاح

البنك المركزى: ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى لـ35.1 مليار دولار خلال أكتوبر

"الدستور" يحصل على خطة مصر الاستراتيجية لتنمية الثروة المعدنية لجذب الاستثمارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

اقتصاد يواجه التحديات

مؤمن المحمدي

الإبداع والواقع

مدحت بشاى

فى مواجهة قتلة عصافير الجنة

خالد حريب

القاهرة تضمد جراح غزة وتسعى لحل الدولتين

عبد الرحيم طايع

إسرائيل التى باعت رهائنها لتشترى أهدافها!

محمد عبدالعزيز

أيها العالم الأصم.. ألا تسمع؟!

لواء. محسن الفحام

غزة فى قلب مصر

حسين دعسة

5 لقاءات.. تؤسس لحراك عربى مشترك.. وتعنت أمريكى إسرائيلى

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يمنع وزيرًا من حضور اجتماعات الحكومة بعد ترويجه لـ"قصف غزة بالسلاح النووى".. عاجل

العد التنازلى لحكومة نتنياهو.. سيناريوهات "عزل بنيامين" بسبب حرب غزة

الاحتلال الإسرائيلى يجدد الغارات على بلدات فى جنوب لبنان