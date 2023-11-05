محافظ مطروح يناقش مشروع تحديث المخطط الاستراتيجى لمدينة الحمام

عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اجتماعا تمهيديا لمناقشة مشروع تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة الحمام، وذلك بحضور المهندس أسامة زعيتر مدير المركز الاقليمى "إقليم الإسكندرية"، والدكتور أحمد منير ممثل المكتب الاستشاري القائم بأعمال تحديث المخطط عن الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، و اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، ووجيه عبدالرازق رئيس مدينة الحمام، والمهندسة أمل عرفة مدير التخطيط العمراني، وجميع مديرى المديريات والإدارات وممثلي الأجهزة الشعبية وشركاء التنمية.

بحث الآليات والإجراءات لتحديث المخطط

وخلال الاجتماع تم بحث الآليات والإجراءات المطلوبة لتحديث المخطط، والذي يأتي في إطار الخطة القومية للدولة للانتهاء من المخططات الاستراتيجية للمدن والقرى، بما يستوعب حجم السكان والمشروعات التنموية المستهدفة مستقبلا.

وأكد محافظ مطروح أن هناك تعاونا مثمرا مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى للإسراع في إنهاء المخططات الإستراتيجية لمدن وقرى المحافظة بما يعمل على الإستغلال الأمثل للإمكانيات والموارد ويستوعب حجم الزيادة السكانية ومتطلبات البنية التحتية، خاصة وأن مدينة الحمام تعد ثاني أكبر مدن المحافظة.

أهمية مشاركة كافة شركاء التنمية فى جلسات التشاور

وأشار محافظ مطروح إلى أهمية وضرورة مشاركة كافة شركاء التنمية فى جلسات التشاور وإعداد المخطط، وتم تشكيل مجموعة عمل برئاسة السكرتير العام من مجلس مدينة الحمام وممثلى المديريات الخدمية وجميع شركاء التنمية،بما يحقق المستهدف من تحديث المخطط الاستراتيجى وإعداده لتعظيم الاستفادة من مقومات المدينة.



وطالب المحافظ في نهاية الإجتماع بضرورة الإسراع في الحصول على المخرج النهائي للمشروع طبقا للبرنامج الزمنى المحدد.

وفى سياق اخر كان قد تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أمس السبت، دورة التدريب والتأهيل لتطوير منظومة الخدمات بالمحليات التي تنظمها وزارة التخطيط بالتعاون مع المحافظة للعاملين بقطاع المحليات بديوان عام المحافظة ومجالس، المدن وذلك بقاعة التدريب بمكتبة مصر العامة.

جاء ذلك ضمن جهود الدولة للارتقاء بمستوى العاملين وتأهيلهم، خاصة علي المنظومة الرقمية وتسجيل وحفظ البيانات وسهولة الوصول إليها وذلك بجميع الإدارات بما يواكب التطور التكنولوجي.

اللواء خالد شعيب

اللواء خالد شعيب

اللواء خالد شعيب

اللواء خالد شعيب

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