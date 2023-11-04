السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ مطروح يتفقد دورة التدريب والتأهيل لتطوير منظومة الخدمات بالمحليات

محافظ مطروح يتفقد
محافظ مطروح يتفقد دورة التدريب

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم السبت، دورة التدريب والتأهيل لتطوير منظومة الخدمات بالمحليات التي تنظمها وزارة التخطيط بالتعاون مع المحافظة للعاملين بقطاع المحليات بديوان عام المحافظة ومجالس، المدن وذلك بقاعة التدريب بمكتبة مصر العامة. 

جاء ذلك ضمن جهود الدولة للارتقاء بمستوى العاملين وتأهيلهم خاصة علي المنظومة الرقمية وتسجيل وحفظ البيانات وسهولة الوصول إليها وذلك بجميع الإدارات بما يواكب التطور التكنولوجي.

تطوير القطاع الحكومي

وقدم محافظ مطروح، الشكر والتقدير لوزارة التخطيط على جهودها لتطوير القطاع الحكومى مع أهمية حرص المتدربين على تحقيق أقصى استفادة حول كيفية تطوير العمل والتعامل الإلكتروني مع الملفات في إطار  تطوير القدرات البشرية مع بناء الجمهورية الجديدة.

 حصر المتميزين 

وتحفيزًا للمتدربين بالدورة التدريبية لوزارة التخطيط وجه محافظ مطروح للمهندس خالد إبراهيم، مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والمهندس محمد حمدى مدير وحدة  متابعة المراكز التكنولوجية لحصر المتميزين في نهاية الدورة التدريبية لتكريمهم ومنحهم شهادات تقدير مع التأكيد على تحقيق أقصى استفادة لاستيعاب المنظومة الجديدة. 

وكان فريق مدربي وزارة التخطيط، قد أنهى تدريب العاملين بمراكز ومدن محافظة مطروح الثمانية ويجري هذا الأسبوع حتى ١١ نوفمبر تدريب وتأهيل العاملين بديوان عام المحافظة.

محافظ مطروح يتفقد دورة التدريب
محافظ مطروح يتفقد دورة التدريب
محافظ مطروح يتفقد دورة التدريب
محافظ مطروح يتفقد دورة التدريب
محافظ مطروح مطروح تطوير منظومة الخدمات قطاع المحليات وزارة التخطيط

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