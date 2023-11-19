الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه فى بداية التعاملات الأسبوعية

أسعار الدولار
أسعار الدولار

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم الأحد وبداية التعاملات الأسبوعية في البنوك المصرية.

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى 

وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر" استقر سعر الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.
وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" تباينا في الشراء والبيع بالبنوك المصرية، ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت العملة الأوروبية 33.29 جنيه للشراء و33.67 جنيه للبيع..وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.39 جنيه للشراء، و33.79 جنيه للبيع.
وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 33.43 جنيه للشراء، 33.55 جنيه للبيع.

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى 

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سعر الدولار اليوم الإثنين 13 نوفمبر 2023 مقابل الجنيه المصرى فى البنوك

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سعر الدولار اليوم الأحد 12 /11 /2023 فى البنوك المصرية


كما سجل الجنيه الإسترليني تباينا في الشراء والبيع بالبنوك المصرية، ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل الإسترليني 38.05 جنيه للشراء و38.45 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 38.17 جنيه للشراء، و38.57 جنيه للبيع.

متوسطات أسعار الجنيه الإسترلينى فى البنك

وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 38.19 جنيه للشراء و38.32 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية.. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي ارتفاعا لأكثر من 100 جنيه، وسجل 99.10 جنيه للشراء و100.09 جنيه للبيع - وفقا للبنك الأهلي.

استقرار أسعار صرف الدولار استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى سعر صرف الدولار التعاملات الأسبوعية

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