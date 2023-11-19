الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023

مواد البناء
مواد البناء

ترتفع معدلات البحث عن أسعار مواد البناء سعر الحديد والأسمنت لرصد تطور الأسعار سواء بالارتفاع أو الانخفاض وفق الأسعار المتداولة في الأسواق من المصانع المختلفة.


أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023

 

ننشر في التقرير التالي أسعار مواد البناء سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023 وفق المصانع المتداولة في مصر مع مراعاة اختلاف الاسعار من محافظة لأخرى. 

 

اسعار الحديد اليوم

حديد عز 42000 جنيه
حديد بشاى 41000 جنيه
حديد العتال 38000 جنيه
حديد المعادى 37000 جنيه
حديد الكومى 37000 جنيه
حديد المراكبى 37000 جنيه
حديد عطية 38000 جنيه
حديد العشري 37000 جنيه
حديد المصريين 39000 جنيه
حديد سرحان 37000 جنيه
حديد مصر ستيل 36500 جنيه
حديد بيانكو 36500 جنيه


أسعار الأسمنت اليوم الأحد

أسمنت المعلم 2060 جنيها
أسمنت السهم 2060 جنيها
أسمنت الفهد 2050 جنيها
أسمنت وادي النيل 2080 جنيها
العسكري بني سويف 2070 جنيها
أسمنت المسلح 2320 جنيها
جنوب الوادي 2080 جنيها

 

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أسمنت المخصوص 2290 جنيها
أسمنت السويس 2300 جنيه
أسمنت السويدي 2450 جنيها
أسمنت العسكري 2100 جنيه
أسمنت النصر 2200 جنيه
أسمنت سيناء 42.5 2060 جنيها
أسمنت حلوان 2300 جنيه
أسمنت المنيا 2120 جنيها
أسمنت المهندس 2250 جنيها
أسمنت تايتان 2080 جنيها
أسمنت المصري 2080 جنيها
أسمنت الممتاز 2100 جنيه
أسمنت التعمير 2200 جنيه
أسمنت الصعيد 2250 جنيها
أسمنت أسيوط 2250 جنيها
أسمنت المصريين 2210 جنيهات
أسمنت العامرية عادة 2430 جنيها
أسمنت البرج 2410 جنيهات
أسمنت الماكس 2200 جنيه
أسمنت النهضة 2220 جنيها
أسمنت أسوان 2180 جنيها
أسمنت السد العالي 2170 جنيها
أسمنت قنا 2250 جنيها


سعر الطوب الأحمر

طوب أحمر 24×11×6 سم 1000 جنيه
طوب أحمر 24×11×12 سم 1600 جنيه
طوب أحمر 25×12×13 سم 2300 جنيه
طوب وردي 25×12×6 سم 3135 جنيها
طوب خفيف 60×20×20 سم 1880 جنيها
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 9000 جنيه
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 6200 جنيه
 

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بسعر 27 جنيها للكيلو.. بيع 13 طن سكر ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع بالمنيا

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إقبال على منافذ مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية بمعرض شبرا الخيمة

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