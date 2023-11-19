ترتفع معدلات البحث عن أسعار مواد البناء سعر الحديد والأسمنت لرصد تطور الأسعار سواء بالارتفاع أو الانخفاض وفق الأسعار المتداولة في الأسواق من المصانع المختلفة.



أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023

ننشر في التقرير التالي أسعار مواد البناء سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023 وفق المصانع المتداولة في مصر مع مراعاة اختلاف الاسعار من محافظة لأخرى.

اسعار الحديد اليوم

حديد عز 42000 جنيه

حديد بشاى 41000 جنيه

حديد العتال 38000 جنيه

حديد المعادى 37000 جنيه

حديد الكومى 37000 جنيه

حديد المراكبى 37000 جنيه

حديد عطية 38000 جنيه

حديد العشري 37000 جنيه

حديد المصريين 39000 جنيه

حديد سرحان 37000 جنيه

حديد مصر ستيل 36500 جنيه

حديد بيانكو 36500 جنيه



أسعار الأسمنت اليوم الأحد

أسمنت المعلم 2060 جنيها

أسمنت السهم 2060 جنيها

أسمنت الفهد 2050 جنيها

أسمنت وادي النيل 2080 جنيها

العسكري بني سويف 2070 جنيها

أسمنت المسلح 2320 جنيها

جنوب الوادي 2080 جنيها

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أسمنت المخصوص 2290 جنيها

أسمنت السويس 2300 جنيه

أسمنت السويدي 2450 جنيها

أسمنت العسكري 2100 جنيه

أسمنت النصر 2200 جنيه

أسمنت سيناء 42.5 2060 جنيها

أسمنت حلوان 2300 جنيه

أسمنت المنيا 2120 جنيها

أسمنت المهندس 2250 جنيها

أسمنت تايتان 2080 جنيها

أسمنت المصري 2080 جنيها

أسمنت الممتاز 2100 جنيه

أسمنت التعمير 2200 جنيه

أسمنت الصعيد 2250 جنيها

أسمنت أسيوط 2250 جنيها

أسمنت المصريين 2210 جنيهات

أسمنت العامرية عادة 2430 جنيها

أسمنت البرج 2410 جنيهات

أسمنت الماكس 2200 جنيه

أسمنت النهضة 2220 جنيها

أسمنت أسوان 2180 جنيها

أسمنت السد العالي 2170 جنيها

أسمنت قنا 2250 جنيها



سعر الطوب الأحمر

طوب أحمر 24×11×6 سم 1000 جنيه

طوب أحمر 24×11×12 سم 1600 جنيه

طوب أحمر 25×12×13 سم 2300 جنيه

طوب وردي 25×12×6 سم 3135 جنيها

طوب خفيف 60×20×20 سم 1880 جنيها

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 9000 جنيه

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 6200 جنيه

