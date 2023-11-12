يكثر البحث بشكل يومي عن أسعار مواد البناء سعر الحديد والاسمنت في ظل حركة تغيرات الأسعار التي تشهدها مختلف السلع على مدار الأشهر الماضية.



أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 12 نوفمبر 2023



نرصد في التقرير التالي اسعار مواد البناء.. سعر الحديد والاسمنت اليوم الأحد 12 نوفمبر 2023 مع مراعاة اختلافها من مصنع لأخر ومن محافظة لأخرى خاصة المحافظات الحدودية.





أسعار الحديد اليوم



لم تختلف الأسعار كثيرًا بالنسبة لسعر طن الحديد الذي استقر على نفسه أسعار المتداولة في نهاية الأسبوع الماضي حيث استقر سعر طن حديد عز عند 42،000 جنيه

وحديد بشاي استقر عند 41،000 جنيه

سعر حديد العتال 38،000 جنيه

سعر حديد المعادى 37،000 جنيه

سعر حديد الكومى 37،000 جنيه

سعر حديد المراكبى 37،000 جنيه

سعر حديد عطية 38،000 جنيه

سعر حديد العشري 37،000 جنيه

سعر حديد المصريين 39،000 جنيه

سعر حديد سرحان 37،000 جنيه

سعر حديد مصر ستيل 36،500 جنيه

سعر حديد بيانكو 36،500 جنيه

اقرأ ايضا

اسعار الأسمنت اليوم

أسمنت المعلم 2،060 جنيه

اسمنت السهم 2،060 جنيه

أسمنت الفهد 2،050 جنيه

أسمنت وادي النيل 2،080 جنيه

العسكري بني سويف 2،070 جنيه

أسمنت المسلح 2،320 جنيه

جنوب الوادي 2،080 جنيه

أسمنت المخصوص 2،290 جنيه

أسمنت السويس 2،300 جنيه

أسمنت السويدي 2،450 جنيه

أسمنت العسكري 2،100 جنيه

أسمنت النصر 2،200 جنيه

أسمنت سيناء 42.5 2،060 جنيه

أسمنت حلوان 2،300 جنيه

أسمنت المنيا 2،120 جنيه

أسمنت المهندس 2،250 جنيه

أسمنت تايتان 2،080 جنيه

أسمنت المصري 2،080 جنيه

أسمنت الممتاز 2،100 جنيه

أسمنت التعمير 2،200 جنيه

أسمنت الصعيد 2،250 جنيه

أسمنت أسيوط 2،250 جنيه

أسمنت المصريين 2،210 جنيه

أسمنت العامرية عادة 2،430 جنيه

أسمنت البرج 2،410 جنيه

أسمنت الماكس 2،200 جنيه

أسمنت النهضة 2،220 جنيه

أسمنت أسوان 2،180 جنيه

أسمنت السد العالي 2،170 جنيه

أسمنت قنا 2،250 جنيه

سعر الطوب الأحمر

طوب أحمر 24×11×6 سم 1،000 جنيه

طوب أحمر 24×11×12 سم 1،600 جنيه

طوب أحمر 25×12×13 سم 2،300 جنيه

طوب وردي 25×12×6 سم 3،135 جنيه

طوب خفيف 60×20×20 سم 1،880 جنيه

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 9،000 جنيه

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 6،200 جنيه

طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم



سعر الرمل والزلط

رمل ناعم متر مكعب 85 جنيه

رمل خشن متر مكعب 95 جنيه

زلط عادة متر مكعب 200 جنيه

زلط فينو متر مكعب 275 جنيه

زلط مخصوص متر مكعب 230 جنيه

زلط سن2 مقاس 22 متر مكعب 230 جنيه