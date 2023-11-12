الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 12 نوفمبر 2023 

مواد البناء
مواد البناء

يكثر البحث بشكل يومي عن أسعار مواد البناء سعر الحديد والاسمنت في ظل حركة تغيرات الأسعار التي تشهدها مختلف السلع على مدار الأشهر الماضية.
 

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 12 نوفمبر 2023 
 

نرصد في التقرير التالي اسعار مواد البناء.. سعر الحديد والاسمنت اليوم الأحد 12 نوفمبر 2023 مع مراعاة اختلافها من مصنع لأخر ومن محافظة لأخرى خاصة المحافظات الحدودية.

 

أسعار الحديد اليوم
 

لم تختلف الأسعار كثيرًا بالنسبة لسعر طن الحديد الذي استقر على نفسه أسعار المتداولة في نهاية الأسبوع الماضي حيث استقر سعر طن حديد عز عند 42،000 جنيه
وحديد بشاي استقر عند 41،000 جنيه
سعر حديد العتال 38،000 جنيه
سعر حديد المعادى 37،000 جنيه
سعر حديد الكومى 37،000 جنيه
سعر حديد المراكبى 37،000 جنيه
سعر حديد عطية 38،000 جنيه
سعر حديد العشري 37،000 جنيه
سعر حديد المصريين 39،000 جنيه
سعر حديد سرحان 37،000 جنيه
سعر حديد مصر ستيل 36،500 جنيه
سعر حديد بيانكو 36،500 جنيه

 

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اسعار الأسمنت اليوم 

أسمنت المعلم 2،060 جنيه
اسمنت السهم 2،060 جنيه
أسمنت الفهد 2،050 جنيه
أسمنت وادي النيل 2،080 جنيه
العسكري بني سويف 2،070 جنيه
أسمنت المسلح 2،320 جنيه
جنوب الوادي 2،080 جنيه
أسمنت المخصوص 2،290 جنيه
أسمنت السويس 2،300 جنيه
أسمنت السويدي 2،450 جنيه
أسمنت العسكري 2،100 جنيه
أسمنت النصر 2،200 جنيه
أسمنت سيناء 42.5 2،060 جنيه
أسمنت حلوان 2،300 جنيه
أسمنت المنيا 2،120 جنيه
أسمنت المهندس 2،250 جنيه
أسمنت تايتان 2،080 جنيه
أسمنت المصري 2،080 جنيه
أسمنت الممتاز 2،100 جنيه
أسمنت التعمير 2،200 جنيه
أسمنت الصعيد 2،250 جنيه
أسمنت أسيوط 2،250 جنيه
أسمنت المصريين 2،210 جنيه
أسمنت العامرية عادة 2،430 جنيه
أسمنت البرج 2،410 جنيه
أسمنت الماكس 2،200 جنيه
أسمنت النهضة 2،220 جنيه
أسمنت أسوان 2،180 جنيه
أسمنت السد العالي 2،170 جنيه
أسمنت قنا 2،250 جنيه 

أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 11-11-2023 بدون مصنعية

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 11-11-2023

سعر الطوب الأحمر 

طوب أحمر 24×11×6 سم 1،000 جنيه
طوب أحمر 24×11×12 سم 1،600 جنيه
طوب أحمر 25×12×13 سم 2،300 جنيه
طوب وردي 25×12×6 سم 3،135 جنيه
طوب خفيف 60×20×20 سم 1،880 جنيه
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 9،000 جنيه
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 6،200 جنيه
طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم
 

سعر الرمل والزلط 
 رمل ناعم متر مكعب 85 جنيه
رمل خشن متر مكعب 95 جنيه
زلط عادة متر مكعب 200 جنيه
زلط فينو متر مكعب 275 جنيه
زلط مخصوص متر مكعب 230 جنيه
زلط سن2 مقاس 22 متر مكعب 230 جنيه 

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