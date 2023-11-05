الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023

مواد البناء
مواد البناء

يكثر البحث عن أسعار مواد البناء خاصة سعر الحديد والأسمنت على محرك البحث جوجل وكذلك على صفحات التواصل الاجتماعي لرصد آخر التطورات لأسعارها والتي شهدت ارتفاعا ملحوظا على مدار الأيام الماضية.


أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023


ننشر في هذا التقرير أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023، وفق الأسعار المتداولة بالمصانع المنتشرة في مصر.

 

سعر الحديد اليوم الأحد

استقر سعر حديد عز وهو الأكثر انتشارًا وطلبًا عند 42000 جنيه كما هو منذ أيام.

أما سعر حديد بشاى سجل 41000 جنيه.

ثم تلاه حديد المصريين الذي سجل للطن 39000 جنيه.

وبلغ سعر طن حديد العتال 38000 جنيه.

وانخفض بقيمة ألف جنيه طن حديد المعادى ليسجل 37000 جنيه.

اما سعر طن حديد الكومى بلغ 37000 جنيه.

وبلغ سعر طن حديد المراكبى 37000 جنيه.

أما سعر الطن من حديد عطية بلغ 38000 جنيه.

واستقر سعر طن حديد العشري عند 37000 جنيه.

وكان مثله في السعر طن حديد سرحان 37000 جنيه.

أما سعر طن حديد مصر ستيل 36500 جنيه.

وكذلك طن حديد بيانكو 36500 جنيه.


أسعار الأسمنت اليوم

أسمنت المعلم 2020 جنيها
اسمنت السهم 2020 جنيها.
أسمنت الفهد 2000 جنيه.
أسمنت وادي النيل 2020 جنيها.
العسكري بني سويف 2030 جنيها.
أسمنت المسلح 2250 جنيها.
جنوب الوادي 2030 جنيها.
أسمنت المخصوص 2200 جنيه.
أسمنت السويس 2240 جنيها.
أسمنت السويدي 2400 جنيه.
أسمنت العسكري 1900 جنيه.
أسمنت النصر 2150 جنيه.
أسمنت سيناء 42.5 2030 جنيها.
أسمنت حلوان 2240 جنيها.
أسمنت المنيا 2000 جنيه.
أسمنت المهندس 2070 جنيها.
أسمنت تايتان 1950 جنيها.
أسمنت المصري 1940 جنيها.
أسمنت الممتاز 1970 جنيها.
أسمنت التعمير 2000 جنيه.
أسمنت الصعيد 2070 جنيها.
أسمنت أسيوط 2070 جنيها.
أسمنت المصريين 2050 جنيها.
أسمنت العامرية عادة 2330 جنيها.
أسمنت البرج 2330 جنيها.
أسمنت الماكس 2100 جنيه.
أسمنت النهضة 2180 جنيها.
أسمنت أسوان 2150 جنيها.
أسمنت السد العالي 2150 جنيها.
أسمنت قنا 2170 جنيها.

 

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سعر الرمل والزلط

رمل ناعم متر مكعب 85 جنيها
رمل خشن متر مكعب 95 جنيها
زلط عادة متر مكعب 200 جنيه
زلط فينو متر مكعب 275 جنيها
زلط مخصوص متر مكعب 230 جنيها
زلط سن2 مقاس 22 متر مكعب 230 جنيها

سعر الطوب الأحمر

طوب أحمر 24×11×6 سم 1000 جنيه
طوب أحمر 24×11×12 سم 1600 جنيه
طوب أحمر 25×12×13 سم 2300 جنيه
طوب وردي 25×12×6 سم 3135 جنيها
طوب خفيف 60×20×20 سم 1880 جنيها
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 9000 جنيه
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 6200 جنيه

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