أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023
استقرت سعر الحديد اليوم وكذلك سعر الأسمنت اليوم الخميس مع حالة الركود التي تسيطر على أسعار مواد البناء، وينشر موقع الدستور خدمته الاقتصادية الدورية في عرض أسعار مختلف السلع الأكثر بحثًا من المستهلكين ومنها أسعار مواد البناء وسعر الحديد والاسمنت كأحد أساس مستلزمات البناء في حركة العمران.
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس
نرصد في هذا التقرير آخر تحديث في أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023.
سعر الحديد اليوم
تصدر سعر الحديد اليوم من مصانع عز الصدارة كما هو معتاد حيث بلغ 42،000 جنيه للطن .
تلاه حديد بشاى بلغ سعر الطن 41،000 جنيه.
وبلغ سعر الحديد اليوم من مصنع المصريين 39،000 جنيه للطن .
أما سعر الطن من حديد عطية 38،000 جنيه.
وكذلك الحال بالنسبة لسعر طن حديد العتال 38،000 جنيه.
وبلغ سعر الحديد اليوم من مصنع المعادى 37،000 جنيه للطن .
وهو نفس سعر الحديد اليوم من مصنع الكومى 37،000 جنيه للطن .
وكذلك طن حديد المراكبى 37،000 جنيه .
وسعر الحديد اليوم من العشري 37،000 جنيه للطن .
حديد سرحان 37،000 جنيه.
اما سعر طن حديد مصر ستيل 36،500 جنيه.
ومثله سعر طن حديد بيانكو 36،500 جنيه.
أسعار الأسمنت اليوم الخميس
أسمنت السويدي 2،400 جنيه
أسمنت العامرية عادة 2،330 جنيه
أسمنت البرج 2،330 جنيه
أسمنت المسلح 2،250 جنيه
أسمنت حلوان 2،240 جنيه
أسمنت السويس 2،240 جنيه
أسمنت المعلم 2،020 جنيه
اسمنت السهم 2،020 جنيه
أسمنت الفهد 2،000 جنيه
أسمنت وادي النيل 2،020 جنيه
العسكري بني سويف 2،030 جنيه
جنوب الوادي 2،030 جنيه
أسمنت المخصوص 2،200 جنيه
أسمنت النهضة 2،180 جنيه
أسمنت أسوان 2،150 جنيه
أسمنت السد العالي 2،150 جنيه
أسمنت قنا 2،170 جنيه
أسمنت العسكري 1،900 جنيه
أسمنت النصر 2،150 جنيه
أسمنت سيناء 42.5 2،030 جنيه
أسمنت المنيا 2،000 جنيه
أسمنت المهندس 2،070 جنيه
أسمنت تايتان 1،950 جنيه
أسمنت المصري 1،940 جنيه
أسمنت الممتاز 1،970 جنيه
أسمنت التعمير 2،000 جنيه
أسمنت الصعيد 2،070 جنيه
أسمنت أسيوط 2،070 جنيه
أسمنت المصريين 2،050 جنيه
أسمنت الماكس 2،100 جنيه