استقرت سعر الحديد اليوم وكذلك سعر الأسمنت اليوم الخميس مع حالة الركود التي تسيطر على أسعار مواد البناء، وينشر موقع الدستور خدمته الاقتصادية الدورية في عرض أسعار مختلف السلع الأكثر بحثًا من المستهلكين ومنها أسعار مواد البناء وسعر الحديد والاسمنت كأحد أساس مستلزمات البناء في حركة العمران.

سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس

نرصد في هذا التقرير آخر تحديث في أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023.

سعر الحديد اليوم

تصدر سعر الحديد اليوم من مصانع عز الصدارة كما هو معتاد حيث بلغ 42،000 جنيه للطن .

تلاه حديد بشاى بلغ سعر الطن 41،000 جنيه.

وبلغ سعر الحديد اليوم من مصنع المصريين 39،000 جنيه للطن .

أما سعر الطن من حديد عطية 38،000 جنيه.

وكذلك الحال بالنسبة لسعر طن حديد العتال 38،000 جنيه.

وبلغ سعر الحديد اليوم من مصنع المعادى 37،000 جنيه للطن .

وهو نفس سعر الحديد اليوم من مصنع الكومى 37،000 جنيه للطن .

وكذلك طن حديد المراكبى 37،000 جنيه .

وسعر الحديد اليوم من العشري 37،000 جنيه للطن .

حديد سرحان 37،000 جنيه.

اما سعر طن حديد مصر ستيل 36،500 جنيه.

ومثله سعر طن حديد بيانكو 36،500 جنيه.

أسعار ا لأسمنت اليوم الخميس

أسمنت السويدي 2،400 جنيه

أسمنت العامرية عادة 2،330 جنيه

أسمنت البرج 2،330 جنيه

أسمنت المسلح 2،250 جنيه

أسمنت حلوان 2،240 جنيه

أسمنت السويس 2،240 جنيه

أسمنت المعلم 2،020 جنيه

اسمنت السهم 2،020 جنيه

أسمنت الفهد 2،000 جنيه

أسمنت وادي النيل 2،020 جنيه

العسكري بني سويف 2،030 جنيه

جنوب الوادي 2،030 جنيه

أسمنت المخصوص 2،200 جنيه

أسمنت النهضة 2،180 جنيه

أسمنت أسوان 2،150 جنيه

أسمنت السد العالي 2،150 جنيه

أسمنت قنا 2،170 جنيه

أسمنت العسكري 1،900 جنيه

أسمنت النصر 2،150 جنيه

أسمنت سيناء 42.5 2،030 جنيه

أسمنت المنيا 2،000 جنيه

أسمنت المهندس 2،070 جنيه

أسمنت تايتان 1،950 جنيه

أسمنت المصري 1،940 جنيه

أسمنت الممتاز 1،970 جنيه

أسمنت التعمير 2،000 جنيه

أسمنت الصعيد 2،070 جنيه

أسمنت أسيوط 2،070 جنيه

أسمنت المصريين 2،050 جنيه

أسمنت الماكس 2،100 جنيه