الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

جميع الأعيرة.. أسعار الفضة اليوم الأربعاء في بورصة المعادن

الفضة
الفضة

يبحث الكثيرمن المواطنين عن أسعار الفضة على مدار اليوم، حيث ترتبط أسعار الفضة بأسعار الذهب العالمية، وقد يلجأ الكثير من المواطنين إلي شراء الفضة بعد إرتفاع أسعار الذهب، حيث يتم استخدامها في صناعة الاكسسوارات.

وتقدم الـ"الدستور" في السطور التالية أسعار الفضة في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء في بورصة المعادن والتي جاءت كالتالي:

جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم   

جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم الأربعاء 22.48 جنيها للجرام، وقد سجل سعر جرام الفضة بالدولار الأمريكي سعر 0.73 دولار.

جرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم    

جرام فضة بريطاني عيار 95.8  اليوم الأربعاء 21.54 جنيها للجرام، وقد سجل سعر جرام الفضة بالدولار الأمريكي سعر 0.70 دولار.

جرام فضة استرليني عيار 92.5  اليوم   

جرام فضة استرليني عيار 92.5  اليوم الأربعاء 20.79جنيها للجرام، وقد سجل سعر جرام الفضة بالدولار الأمريكي سعر

0.67 دولار.

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جرام الفضة عيار 916 اليوم   

جرام فضة عيار 916 اليوم الأربعاء 20.59 جنيها للجرام، وقد سجل سعر جرام الفضة بالدولار الأمريكي سعر 0.67 دولار.

جرام الفضة عيار 875 (الفضة السعودي)  اليوم      

جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم الأربعاء 19.67جنيها للجرام، وقد سجل سعر جرام الفضة بالدولار الأمريكي سعر 0.64 دولار.

جرام الفضة عيار 800 اليوم      

جرام فضة عيار 800  اليوم الأربعاء 17.98جنيها للجرام، وقد سجل سعر جرام الفضة بالدولار الأمريكي سعر 0.58دولار. 

جرام الفضة عيار 750 اليوم   

جرام فضة عيار 750 اليوم الأربعاء 16.86جنيها للجرام، وقد سجل سعر جرام الفضة بالدولار الأمريكي سعر0.55 دولار.

جرام الفضة عيار 585 اليوم      

جرام فضة عيار 585  اليوم الأربعاء 13.15جنيها للجرام، وقد سجل سعر جرام الفضة بالدولار الأمريكي سعر0.43 دولار.

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