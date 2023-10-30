الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سعر جرام الفضة 925 اليوم في مصر 2023

الفضة - ارشيفية
الفضة - ارشيفية

تصدر السؤال عن  سعر جرام الفضة 925 اليوم الإثنين محركات البحث على "جوجل" خلال الساعات الماضية، لذلك ينشر "الدستور" قائمة بأسعار الفضة اليوم، حيث تعد الفضة من العناصر الثمينة التي تستخدم في صناعة العديد من المنتجات والمجوهرات.

وتشهد أسعار الفضة تقلبات يومية، وتختلف من بلد لآخر، ويتأثر سعر جرام الفضة 925 في مصر بالعديد من العوامل، مثل العرض والطلب في السوق، والتغيرات في سعر الدولار الأمريكي، والأحداث الاقتصادية والسياسية في البلاد وحول العالم، ويتم تحديث أسعار الفضة يوميًا.

ويرصد "الدستور" آخر تحديث لسعر جرام الفضة 925 في مصر، حيث سجل سعر جرام فضة استرليني عيار 925  اليوم الإثنين 30 أكتوبر21.05 جنيها مقابل السعر العالمي لجرام الفضة والذي يسجل 0.68 دولار.

سعر جرام الفضة بريطاني عيار 958

سجل سعر جرام الفضة البريطاني عيار 958  اليوم الإثنين 30 أكتوبر 2023 نحو 21.78  جنيهًا مقابل السعر العالمي لجرام الفضة والذي يسجل 0.70 دولار.

سعر جرام الفضة عيار 916       

سجل سعر جرام الفضة عيار 916 اليوم الإثنين الموافق 30 أكتوبر 20.82  جنيها مقابل السعر العالمي لجرام الفضة والذي يسجل  0.67 دولار.

أسعار الفضة اليوم الجمعة في مستهل التعاملات الصباحية

سعر جرام الفضة عيار 875 (الفضة السعودي) 

سجل سعر جرام الفضة عيار 875 (الفضة السعودي)  اليوم الإثنين 30 أكتوبر 19.89 جنيهًا مقابل السعر العالمي لجرام الفضة والذي يسجل 0.64 دولار.

سعر جرام الفضة عيار 800 

سجل سعر جرام الفضة عيار 800 اليوم الإثنين الموافق 30 أكتوبر18.19 جنيها مقابل السعر العالمي لجرام الفضة والذي يسجل 0.59دولار.

سعر جرام الفضة عيار 750 

سجل سعر جرام الفضة عيار 750  اليوم الإثنين الموافق 30 أكتوبر 2023  17.05 جنيها مقابل السعر العالمي لجرام الفضة والذي يسجل 0.55 دولار.

سعر جرام الفضة عيار 585     

سجل سعر جرام الفضة عيار 585  اليوم الإثنين الموافق 30 أكتوبر 13.30 جنيها مقابل السعر العالمي لجرام الفضة والذي يسجل 0.43 دولار.

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