سعر جرام الفضة 925 اليوم في مصر 2023

تصدر السؤال عن سعر جرام الفضة 925 اليوم الإثنين محركات البحث على "جوجل" خلال الساعات الماضية، لذلك ينشر "الدستور" قائمة بأسعار الفضة اليوم، حيث تعد الفضة من العناصر الثمينة التي تستخدم في صناعة العديد من المنتجات والمجوهرات.

وتشهد أسعار الفضة تقلبات يومية، وتختلف من بلد لآخر، ويتأثر سعر جرام الفضة 925 في مصر بالعديد من العوامل، مثل العرض والطلب في السوق، والتغيرات في سعر الدولار الأمريكي، والأحداث الاقتصادية والسياسية في البلاد وحول العالم، ويتم تحديث أسعار الفضة يوميًا.

ويرصد "الدستور" آخر تحديث لسعر جرام الفضة 925 في مصر، حيث سجل سعر جرام فضة استرليني عيار 925 اليوم الإثنين 30 أكتوبر21.05 جنيها مقابل السعر العالمي لجرام الفضة والذي يسجل 0.68 دولار.

سعر جرام الفضة بريطاني عيار 958

سجل سعر جرام الفضة البريطاني عيار 958 اليوم الإثنين 30 أكتوبر 2023 نحو 21.78 جنيهًا مقابل السعر العالمي لجرام الفضة والذي يسجل 0.70 دولار.

سعر جرام الفضة عيار 916

سجل سعر جرام الفضة عيار 916 اليوم الإثنين الموافق 30 أكتوبر 20.82 جنيها مقابل السعر العالمي لجرام الفضة والذي يسجل 0.67 دولار.

سعر جرام الفضة عيار 875 (الفضة السعودي)

سجل سعر جرام الفضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم الإثنين 30 أكتوبر 19.89 جنيهًا مقابل السعر العالمي لجرام الفضة والذي يسجل 0.64 دولار.

سعر جرام الفضة عيار 800

سجل سعر جرام الفضة عيار 800 اليوم الإثنين الموافق 30 أكتوبر18.19 جنيها مقابل السعر العالمي لجرام الفضة والذي يسجل 0.59دولار.

سعر جرام الفضة عيار 750

سجل سعر جرام الفضة عيار 750 اليوم الإثنين الموافق 30 أكتوبر 2023 17.05 جنيها مقابل السعر العالمي لجرام الفضة والذي يسجل 0.55 دولار.

سعر جرام الفضة عيار 585

سجل سعر جرام الفضة عيار 585 اليوم الإثنين الموافق 30 أكتوبر 13.30 جنيها مقابل السعر العالمي لجرام الفضة والذي يسجل 0.43 دولار.