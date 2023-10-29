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أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023



في هذا التقرير نرصد اسعار مواد البناء.. سعر الحديد والاسمنت اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023 وفق المصانع المتداولة في السوق المحلي.

بلغ سعر طن حديد عز الأكثر انتشارًا 42،000 جنيه

وتلاه في سعر الطن حديد بشاى 41،000 جنيه

سعر طن حديد العتال 38،000 جنيه

سعر طن حديد المعادى 37،000 جنيه

سعر طن حديد الكومى 37،000 جنيه

سعر طن حديد المراكبى 37،000 جنيه

سعر طن حديد عطية 38،000 جنيه

سعر طن حديد العشري 37،000 جنيه

سعر طن حديد المصريين 39،000 جنيه

سعر طن حديد سرحان 37،000 جنيه

سعر طن حديد مصر ستيل 36،500 جنيه

سعر طن حديد بيانكو 36،500 جنيه

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أسعار الأسمنت

أسمنت المعلم 1،950 جنيه

اسمنت السهم 1،920 جنيه

أسمنت الفهد 1،910 جنيه

أسمنت وادي النيل 1،920 جنيه

أسمنت المسلح 2،070 جنيه

جنوب الوادي 1،920 جنيه

أسمنت المخصوص 2،020 جنيه

أسمنت السويس 2،030 جنيه

أسمنت السويدي 2،300 جنيه

أسمنت العسكري 1،900 جنيه

أسمنت النصر 2،020 جنيه

أسمنت سيناء 42.5 1،920 جنيه

أسمنت حلوان 2،000 جنيه

العسكري بني سويف 1،960 جنيه

أسمنت المنيا 2،000 جنيه

أسمنت المهندس 2،070 جنيه

أسمنت تايتان 1،950 جنيه

أسمنت المصري 1،940 جنيه

أسمنت الممتاز 1،970 جنيه

أسمنت التعمير 2،000 جنيه

أسمنت الصعيد 2،070 جنيه

أسمنت أسيوط 2،070 جنيه

أسمنت المصريين 2،050 جنيه

أسمنت العامرية عادة 2،090 جنيه

أسمنت البرج 2،090 جنيه

أسمنت الماكس 2،100 جنيه

أسمنت النهضة 2،180 جنيه

أسمنت أسوان 2،150 جنيه

أسمنت السد العالي 2،150 جنيه

أسمنت قنا 2،170 جنيه

سعر الرمل والزلط



رمل ناعم متر مكعب 85 جنيه

رمل خشن متر مكعب 95 جنيه

زلط عادة متر مكعب 200 جنيه

زلط فينو متر مكعب 275 جنيه

زلط مخصوص متر مكعب 230 جنيه

زلط سن2 مقاس 22 متر مكعب 230 جنيه

سعر الطوب الأحمر

طوب أحمر 24×11×6 سم 1،000 جنيه

طوب أحمر 24×11×12 سم 1،600 جنيه

طوب أحمر 25×12×13 سم 2،300 جنيه

طوب وردي 25×12×6 سم 3،135 جنيه

طوب خفيف 60×20×20 سم 1،880 جنيه

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 9،000 جنيه

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 6،200 جنيه

طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم