أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023
اسعار مواد البناء من الخدمات الاقتصادية التي يقدمها موقع الدستور لجمهوره الباحثين عن هذه الأسعار ورصد تقلباتها أو استقرارها في السوق المصري مع اعتبار تغيرها من محافظة لأخرى في نسب طفيفة.
أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023
في هذا التقرير نرصد اسعار مواد البناء.. سعر الحديد والاسمنت اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023 وفق المصانع المتداولة في السوق المحلي.
بلغ سعر طن حديد عز الأكثر انتشارًا 42،000 جنيه
وتلاه في سعر الطن حديد بشاى 41،000 جنيه
سعر طن حديد العتال 38،000 جنيه
سعر طن حديد المعادى 37،000 جنيه
سعر طن حديد الكومى 37،000 جنيه
سعر طن حديد المراكبى 37،000 جنيه
سعر طن حديد عطية 38،000 جنيه
سعر طن حديد العشري 37،000 جنيه
سعر طن حديد المصريين 39،000 جنيه
سعر طن حديد سرحان 37،000 جنيه
سعر طن حديد مصر ستيل 36،500 جنيه
سعر طن حديد بيانكو 36،500 جنيه
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أسعار الأسمنت
أسمنت المعلم 1،950 جنيه
اسمنت السهم 1،920 جنيه
أسمنت الفهد 1،910 جنيه
أسمنت وادي النيل 1،920 جنيه
أسمنت المسلح 2،070 جنيه
جنوب الوادي 1،920 جنيه
أسمنت المخصوص 2،020 جنيه
أسمنت السويس 2،030 جنيه
أسمنت السويدي 2،300 جنيه
أسمنت العسكري 1،900 جنيه
أسمنت النصر 2،020 جنيه
أسمنت سيناء 42.5 1،920 جنيه
أسمنت حلوان 2،000 جنيه
العسكري بني سويف 1،960 جنيه
أسمنت المنيا 2،000 جنيه
أسمنت المهندس 2،070 جنيه
أسمنت تايتان 1،950 جنيه
أسمنت المصري 1،940 جنيه
أسمنت الممتاز 1،970 جنيه
أسمنت التعمير 2،000 جنيه
أسمنت الصعيد 2،070 جنيه
أسمنت أسيوط 2،070 جنيه
أسمنت المصريين 2،050 جنيه
أسمنت العامرية عادة 2،090 جنيه
أسمنت البرج 2،090 جنيه
أسمنت الماكس 2،100 جنيه
أسمنت النهضة 2،180 جنيه
أسمنت أسوان 2،150 جنيه
أسمنت السد العالي 2،150 جنيه
أسمنت قنا 2،170 جنيه
سعر الرمل والزلط
رمل ناعم متر مكعب 85 جنيه
رمل خشن متر مكعب 95 جنيه
زلط عادة متر مكعب 200 جنيه
زلط فينو متر مكعب 275 جنيه
زلط مخصوص متر مكعب 230 جنيه
زلط سن2 مقاس 22 متر مكعب 230 جنيه
سعر الطوب الأحمر
طوب أحمر 24×11×6 سم 1،000 جنيه
طوب أحمر 24×11×12 سم 1،600 جنيه
طوب أحمر 25×12×13 سم 2،300 جنيه
طوب وردي 25×12×6 سم 3،135 جنيه
طوب خفيف 60×20×20 سم 1،880 جنيه
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 9،000 جنيه
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 6،200 جنيه
طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم