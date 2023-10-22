أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023
اسعار مواد البناء من الموضوعات التي تنال الكثير من البحث لأهميتها في حركة العمران في مصر والتي ترتبط أسعار الوحدات السكنية بارتفاعات سعر الحديد والأسمنت.
أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023
نعرض في التقرير التالي اسعار مواد البناء.. سعر الحديد والاسمنت اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023.
أسعار الحديد اليوم
حديد عز 37،000 جنيه
حديد بشاى 36،500 جنيه
حديد العتال 36،000 جنيه
حديد المعادى 34،200 جنيه
حديد الكومى 34،400 جنيه
حديد المراكبى 34،000 جنيه
حديد عطية 36،000 جنيه
حديد العشري 34،000 جنيه
حديد المصريين 35،000 جنيه
حديد الجيوشي 32،200 جنيه
حديد سرحان 32،200 جنيه
حديد مصر ستيل 32،100 جنيه
حديد بيانكو 31،500 جنيه
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أسعار الأسمنت اليوم
أسمنت المعلم 1،900 جنيه
اسمنت السهم 1،890 جنيه
أسمنت الفهد 1،890 جنيه
أسمنت وادي النيل 1،880 جنيه
أسمنت المسلح 2،020 جنيه
جنوب الوادي 1،890 جنيه
أسمنت المخصوص 1،920 جنيه
أسمنت السويس 1،940 جنيه
أسمنت السويدي 2،150 جنيه
أسمنت العسكري 1،900 جنيه
أسمنت النصر 1،970 جنيه
أسمنت سيناء 42.5 1،900 جنيه
أسمنت حلوان 1،950 جنيه
العسكري بني سويف 1،960 جنيه
أسمنت المنيا 1،970 جنيه
أسمنت المهندس 2،070 جنيه
أسمنت تايتان 1،950 جنيه
أسمنت المصري 1،940 جنيه
أسمنت الممتاز 1،970 جنيه
أسمنت التعمير 2،000 جنيه
أسمنت الصعيد 2،070 جنيه
أسمنت أسيوط 2،070 جنيه
أسمنت المصريين 2،050 جنيه
أسمنت العامرية عادة 2،090 جنيه
أسمنت البرج 2،090 جنيه
أسمنت الماكس 2،100 جنيه
أسمنت النهضة 2،180 جنيه
أسمنت أسوان 2،150 جنيه
أسمنت السد العالي 2،150 جنيه
أسمنت قنا 2،170 جنيه
سعر الطوب الأحمر
طوب أحمر 24×11×6 سم 1،000 جنيه
طوب أحمر 24×11×12 سم 1،600 جنيه
طوب أحمر 25×12×13 سم 2،300 جنيه
طوب وردي 25×12×6 سم 3،135 جنيه
طوب خفيف 60×20×20 سم 1،880 جنيه
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 9،000 جنيه
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 6،200 جنيه
طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم 1،500 جنيه