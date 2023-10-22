اسعار مواد البناء من الموضوعات التي تنال الكثير من البحث لأهميتها في حركة العمران في مصر والتي ترتبط أسعار الوحدات السكنية بارتفاعات سعر الحديد والأسمنت.



أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023



نعرض في التقرير التالي اسعار مواد البناء.. سعر الحديد والاسمنت اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023.



أسعار الحديد اليوم

حديد عز 37،000 جنيه

حديد بشاى 36،500 جنيه

حديد العتال 36،000 جنيه

حديد المعادى 34،200 جنيه

حديد الكومى 34،400 جنيه

حديد المراكبى 34،000 جنيه

حديد عطية 36،000 جنيه

حديد العشري 34،000 جنيه

حديد المصريين 35،000 جنيه

حديد الجيوشي 32،200 جنيه

حديد سرحان 32،200 جنيه

حديد مصر ستيل 32،100 جنيه

حديد بيانكو 31،500 جنيه

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أسعار الأسمنت اليوم

أسمنت المعلم 1،900 جنيه

اسمنت السهم 1،890 جنيه

أسمنت الفهد 1،890 جنيه

أسمنت وادي النيل 1،880 جنيه

أسمنت المسلح 2،020 جنيه

جنوب الوادي 1،890 جنيه

أسمنت المخصوص 1،920 جنيه

أسمنت السويس 1،940 جنيه

أسمنت السويدي 2،150 جنيه

أسمنت العسكري 1،900 جنيه

أسمنت النصر 1،970 جنيه

أسمنت سيناء 42.5 1،900 جنيه

أسمنت حلوان 1،950 جنيه

العسكري بني سويف 1،960 جنيه

أسمنت المنيا 1،970 جنيه

أسمنت المهندس 2،070 جنيه

أسمنت تايتان 1،950 جنيه

أسمنت المصري 1،940 جنيه

أسمنت الممتاز 1،970 جنيه

أسمنت التعمير 2،000 جنيه

أسمنت الصعيد 2،070 جنيه

أسمنت أسيوط 2،070 جنيه

أسمنت المصريين 2،050 جنيه

أسمنت العامرية عادة 2،090 جنيه

أسمنت البرج 2،090 جنيه

أسمنت الماكس 2،100 جنيه

أسمنت النهضة 2،180 جنيه

أسمنت أسوان 2،150 جنيه

أسمنت السد العالي 2،150 جنيه

أسمنت قنا 2،170 جنيه

سعر الطوب الأحمر

طوب أحمر 24×11×6 سم 1،000 جنيه

طوب أحمر 24×11×12 سم 1،600 جنيه

طوب أحمر 25×12×13 سم 2،300 جنيه

طوب وردي 25×12×6 سم 3،135 جنيه

طوب خفيف 60×20×20 سم 1،880 جنيه

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 9،000 جنيه

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 6،200 جنيه

طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم 1،500 جنيه