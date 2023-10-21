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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار كرتونة البيض اليوم السبت في بورصة الدواجن 21 أكتوبر

البيض
البيض

استقرت أسعار كرتونة البيض في البورصة اليوم السبت في بداية التعاملات الصباحية، حيث استقرت عند نفس أسعار أمس، والبيض من السلع التي تعتمد على العرض والطلب، مع بداية الدراسة الفترة الماضية أصبح هناك طلب كبير على شراء البيض.  

أسعار كرتونة البيض اليوم السبت في بورصة الدواجن 

يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير أسعار كرتونة البيض اليوم السبت في بورصة الدواجن والتي تشهد استقرار ملحوظ منذ قرار رفع الجمارك عن بيض المائدة وهي كما يلي:-

بلغت أسعار طبق البيض الأحمر اليوم في المزرعة مابين 127 جنيها إلى 128 جنيه.

جاءت أسعار طبق البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن مابين 125 جنيه إلى 126 جنيه.

بلغت أسعار طبق البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن مابين 139 جنيها إلى 140 جنيه.

أسعار البيض في الشركات اليوم السبت 

قدرت أسعار كرتونة البيض اليوم في بورصة الدواجن  في شركة أكتوبر ( البني ) 125 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم  في بورصة الدواجن  في شركة أكتوبر أسيوط للإستثمار ( الأبيض ) 125 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم  في بورصة الدواجن في شركة أكتوبر أكتوبر ( الأبيض ) 123  جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم في بورصة الدواجن في شركة أكتوب الصالحية ( البني ) 125.75 جنيها للكرتونة.

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أسعار الفراخ.. بورصة الدواجن فى مصر اليوم الجمعة 20-10-2023

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم في بورصة الدواجن في شركة أكتوب البنا جروب ( البني ) 125.75 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم  في بورصة الدواجن في شركة أكتوب البنا جروب ( الأبيض ) 123.75 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار كرتونة البيض  في بورصة الدواجن في شركة أكتوب الزراعي الرئيسية ( البني ) 125 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم في بورصة الدواجن في شركة أكتوب الزراعي الرئيسية ( الأبيض ) 123 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم  في بورصة الدواجن في شركة أكتوب شوشة المنيا ( الأبيض ) 125 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم  في بورصة الدواجن في شركة أكتوب شوشة المنيا ( البني ) 126 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم  في بورصة الدواجن في شركة أكتوب رشاد حمزة ( البني ) 125.75 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم  في بورصة الدواجن في شركة أكتوب رشاد حمزة ( الأبيض ) 123.75 جنيها للكرتونة.

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بلغت أسعار كرتونة البيض اليوم   في بورصة الدواجن في شركة أكتوب كمشيش ( البني ) 125 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم  في بورصة الدواجن في شركة أكتوب الصحراوي وبسيون ( البني ) 125 جنيها للكرتونة.

جاءت أسعار كرتونة البيض اليوم  في بورصة الدواجن في شركة أكتوب أحمد الجوهري ( البني )131 جنيها للكرتونة.

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