الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

كتاكيت
كتاكيت

استقرات أسعار الدواجن اليوم الجمعة في مستهل التعاملات الصباحية، حيث تعتمد أسعار الكتاكيت على العرض والطلب، ونتيجة إلي زيادة الطلب ارتفعت أسعار الدواجن خلال الفترة الماضية.

سعر الكتاكيت البيضاء اليوم الجمعة 

سجلت أسعار كتكوت أبيض شركات اليوم  الجمعة 20 أكتوبر عمر يوم  مابين 21.5 جنيه إلى 28 جنيه.

بلغت أسعار كتكوت ابيض قطعان  اليوم الجمعة 20 أكتوبر عمر يوم  مابين  22 جنيه إلي 22.25 جنيه

سجلت أسعار الكتاكيت ساسو  اليوم  الجمعة 20 أكتوبر عمر يوم  مابين  19 جنيه إلي 20 جنيه

قدرت أسعار كتكوت ساسو بيور  اليوم  الجمعة 20 أكتوبر عمر يوم  مابين 20 جنيه  إلي 21 جنيه

جاءت أسعار كتكوت بلدي حر  اليوم  الجمعة 20 أكتوبر عمر يوم  مابين 10.5 جنيه إلي 11.5 جنيه

بينما سجلت  أسعار كتكوت هجين  اليوم  الجمعة 20 أكتوبر عمر يوم  مابين 14.5 جنيه  إلي 15.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 19 أكتوبر في بورصة الدواجن

أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 18-10-2023

أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين 2 أكتوبر فى بورصة الدواجن

التعاملات الصباحية|أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 1 أكتوبر

كما سجلت سعر  كتكوت جيل ثاني  اليوم  الجمعة 20 أكتوبر عمر يوم  مابين 16 جنيه إلي 17 جنيه

وبلغت أسعار الكتاكيت روزي بيور  اليوم  الجمعة 20 أكتوبر عمر يوم  مابين 16 جنيه  إلي 17 جنيه.

سجلت أسعار كتكوت بط بكيني فرنساوي  اليوم  الجمعة 20 أكتوبر عمر يوم  مابين 33.00 جنيه إلي 33.50 جنيه

سجلت أسعاركتكوت بط تسمين فرنساوي  اليوم  الجمعة 20 أكتوبر عمر يوم  مابين  37.50 جنيه إلي 38.25 جنيه

سجلت أسعار الكتاكيت بط مسكوفي  اليوم الجمعة 20 أكتوبر عمر يوم  مابين  48.00 جنيه إلي 48.50 جنيه

سجلت أسعار كتكوت بط مولارد  اليوم الجمعة 20 أكتوبر عمر يوم  مابين  47.00 جنيه إلي 47.50 جنيه.

أسعار الرومي اليوم الجمعة 

سجلت أسعار كتكوت رومى أبيض  اليوم  الجمعة 20 أكتوبر عمر يوم  مابين 65.00 جنيه إلي 65.00 جنيه

سجلت أسعار كتكوت رومى أبيض 1200 جرام  اليوم  الجمعة 20 أكتوبر 125.00 جنيه إلي 130.00 جنيه

سجلت أسعار كتكوت رومي أسمر برونزي اليوم  الجمعة 20 أكتوبر عمر يوم  مابين 20.00 جنيه إلي 20.00 جنيه

سجلت أسعار كتكوت رومى برونزي 300 جرام اليوم  الجمعة 20 أكتوبر 45.00 جنيه إلي 45.00 جنيه

أسعار كتكوت أبيض أسعار كتكوت ابيض قطعان أسعار كتكوت ساسو أسعار كتكوت بلدي حر سعر كتكوت جيل ثاني أسعار الكتاكيت

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