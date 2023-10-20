الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التعاملات الصباحية|أسعار الفراخ البيضاء والبط والنعام اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

دواجن
دواجن

تصدرت أسعار الدواجن محركات البحث جوجل، حيث شهدت الأسعار حالة من الاستقرار خلال الفترة الماضية، بعد ارتفاعات كانت مستمرة، ولكن عقب قرار الحكومة المصرية بتخفيض الأسعار تراجعت أسعار الدواجن واستقرت عند آخر تراجع لها.

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 20 أكتوبر في مستهل التعاملات الصباحية والتي جاء كالتالي:

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم

بلغت أسعار الفراخ البيضاء اليوم في المزرعة 69 جنيها، وتباع في المحلات التجارية بـ 77 جنيها للكيلو.

سجل سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم  في المزرعة  99 جنيها، وتباع في المحلات التجارية بـ 106 جنيها للكيلو .

أسعار الدواجن اليوم البلدي في المزرعة  110 جنيها، وتباع في المحلات التجارية بـ 115جنيها للكيلو.

بلغت أسعار الدواجن الأمهات اليوم  في المزرعة  65 جنيها، وتباع في المحلات التجارية بـ 67 جنيها للكيلو.

أسعار لحم النعام اليوم الخميس 

بلغ سعر كيلو لحم السمان اليوم الجمعة في بورصة الدواجن وتباع في المحلات التجارية بـ 80 جنيها.

بلغ سعر كيلو لحم نعام القائم اليوم الجمعة في بورصة الدواجن وتباع في المحلات التجارية بـ 130 جنيها.

بلغ سعر كيلو لحم بط (بلدي) اليوم الجمعة في بورصة الدواجن وتباع في المحلات التجارية بـ100 جنيها.

بلغ سعر كيلو لحم نعام (مشفي) اليوم الجمعة في بورصة الدواجن وتباع في المحلات التجارية بـ 370 جنيها.

بلغ سعر كيلو لحم فخد نعام اليوم  الجمعة في بورصة الدواجن وتباع في المحلات التجارية بـ 260 جنيها.

بلغ سعر كيلو لحم بياض بني (بطاريات) اليوم الجمعة  في بورصة الدواجن وتباع في المحلات التجارية بـ 67 جنيها.

بلغ سعر كيلو لحم بياض بني ( أرضي ) اليوم الجمعة   في بورصة الدواجن وتباع في المحلات التجارية بـ 70 جنيها.

بلغ سعر كيلو لحم بياض أبيض (بطاريات) اليوم الجمعة   في بورصة الدواجن وتباع في المحلات التجارية بـ50 جنيها.

بلغ سعر كيلو لحم بط(فرنساوي) اليوم الجمعة في بورصة الدواجن وتباع في المحلات التجارية بـ60 جنيها.

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أسعار البط والحمام اليوم الخميس 

بلغ سعر كيلو لحم بط (مولار) اليوم الجمعة الجمعة  في بورصة الدواجن وتباع في المحلات التجارية بـ70 جنيها.

بلغ سعر كيلو زغاليل الحمام (الجوز) اليوم  الجمعة   في بورصة الدواجن وتباع في المحلات التجارية بـ125  جنيها.

بلغ سعر كيلو رومى أبيض لحم بداره ( 14ك: 22ك ) اليوم الجمعة   في بورصة الدواجن وتباع في المحلات التجارية بـ100 جنيها.

بلغ سعر كيلو رومى برونزى لحم بداره (4ك: 6ك) اليوم الجمعة  في بورصة الدواجن وتباع في المحلات التجارية بـ90 جنيها.

بلغ سعر كيلو لحم بياض أبيض ( أرضي ) اليوم الجمعة   في بورصة الدواجن وتباع في المحلات التجارية بـ53 جنيها.

بلغ سعر كيلو لحم بط (مسكوفي) اليوم الجمعة  في بورصة الدواجن وتباع في المحلات التجارية بـ100 جنيها.

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