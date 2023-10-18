الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

أسعار الفراخ والبط والنعام في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 18-10-2023

دواجن
دواجن

شهدت أسعار الدواجن حالة من الاستقرار على مدار الساعات القليلة الماضية، حيث تعتمد أسعار الدواجن على العرض والطلب، حيث أنها أيضا تتأثر بعوامل أخري ومنها توفير الخامات في الأسواق، وقد شهدت الأسواق حالة من الاستقرار في أسعار خامات الأعلاف.

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم

ونستعرض في التقرير التالي أسعار الفراخ اليوم وفقا إلي آخر تحديث في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

بلغت أسعار الفراخ البيضاء اليوم في المزرعة 71 جنيها.

أسعار الفراخ الساسو اليوم  في المزرعة  99 جنيها.

أسعار الفراخ البلدي اليوم  في المزرعة  110 جنيها.

أسعار الفراخ الأمهات اليوم  في المزرعة  65 جنيها.

أسعار لحم النعام اليوم الأربعاء

بلغ سعر كيلو لحم السمان اليوم الأربعاء 18 أكتوبر في بورصة الدواجن 80 جنيها.

بلغ سعر كيلولحم نعام القائم اليوم الأربعاء 18 أكتوبر في بورصة الدواجن 130 جنيها.

بلغ سعر كيلو لحم بط (بلدي) اليوم الأربعاء 18 أكتوبر في بورصة الدواجن 100 جنيها.

بلغ سعر كيلو لحم نعام (مشفي) اليوم الأربعاء 18 أكتوبر في بورصة الدواجن 370 جنيها.

بلغ سعر كيلو لحم فخد نعام اليوم الأربعاء 18 أكتوبر في بورصة الدواجن 260 جنيها.

بلغ سعر كيلو لحم بياض بني (بطاريات) اليوم الأربعاء 18 أكتوبر في بورصة الدواجن 67 جنيها.

بلغ سعر كيلو لحم بياض بني ( أرضي ) اليوم الأربعاء 18 أكتوبر في بورصة الدواجن 70 جنيها.

بلغ سعر كيلو لحم بياض أبيض (بطاريات) اليوم الأربعاء 18 أكتوبر في بورصة الدواجن 50 جنيها.

بلغ سعر كيلو لحم بط(فرنساوي) اليوم الأربعاء 18 أكتوبر في بورصة الدواجن 60 جنيها.

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أسعار الفراخ البيضاء والساسو فى بورصة الدواجن الرئيسية وطبق البيض اليوم الإثنين

أسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم في بورصة الدواجن

أسعار البط والحمام اليوم

بلغ سعر كيلو لحم بط (مولار) اليوم الأربعاء 18 أكتوبر في بورصة الدواجن 70 جنيها.

بلغ سعر كيلو زغاليل الحمام (الجوز) اليوم الأربعاء 18 أكتوبر في بورصة الدواجن 125  جنيها.

بلغ سعر كيلو رومى أبيض لحم بداره ( 14ك: 22ك ) اليوم الأربعاء 18 أكتوبر في بورصة الدواجن 100 جنيها.

بلغ سعر كيلو رومى برونزى لحم بداره (4ك: 6ك) اليوم الأربعاء 18 أكتوبر في بورصة الدواجن 90 جنيها.

بلغ سعر كيلو لحم بياض أبيض ( أرضي ) اليوم الأربعاء 18 أكتوبر في بورصة الدواجن 53 جنيها.

 بلغ سعر كيلو لحم بط (مسكوفي) اليوم الأربعاء 18 أكتوبر في بورصة الدواجن 100 جنيها.

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