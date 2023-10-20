الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

أسعار طبق البيض اليوم الجمعة 20 أكتوبر في بورصة الدواجن

بيض
بيض

شهدت أسعار البيض حالة من الاستقرار خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الجمعة في بورصة الدواجن، حيث كان هناك رقابة صارمة على التجار من خلال  تحديد سعر البيض، وذلك من خلال  تحديد الحد الأقصى والأدنى للأسعار التي يمكن للباعة بيع البيض بها،  كما تتدخل الحكومة  ممثلة في وزارة الزارعة في توزيع البيض في بعض الأحيان لتحسين توافره في الأسواق.


وتقدم الدستور في نشرتها الصباحية أسعار البيض خلال بداية التعاملات الصباحية والتي جاءت كالتالي:

أسعار طبق البيض في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 

جاءت أسعار طبق البيض الأحمر اليوم الجمعة في المزرعة مابين 127 جنيها إلى 128 جنيه.

سجلت أسعار طبق البيض الأبيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن مابين 125 جنيه إلى 126 جنيه.

سجلت أسعار طبق البيض البلدي اليوم الجمعة في بورصة الدواجن مابين 139 جنيها إلى 140 جنيه.

أسعار البيض في الشركات اليوم الجمعة 

  • سجلت أسعار كرتونة البيض الجمعة 20 أكتوبر في بورصة الدواجن  في شركة أكتوبر ( البني ) 125 جنيها للكرتونة.
  • سجلت أسعار كرتونة البيض الجمعة 20 أكتوبر في بورصة الدواجن  في شركة أكتوبر أسيوط للإستثمار ( الأبيض ) 125 جنيها للكرتونة.
  • سجلت أسعار كرتونة البيض الجمعة 20 أكتوبر في بورصة الدواجن في شركة أكتوبر أكتوبر ( الأبيض ) 123  جنيها للكرتونة.
  • سجلت أسعار كرتونة البيض الجمعة 20 أكتوبر في بورصة الدواجن في شركة أكتوب الصالحية ( البني ) 125.75 جنيها للكرتونة.
  • سجلت أسعار كرتونة البيض الجمعة 20 أكتوبر في بورصة الدواجن في شركة أكتوب البنا جروب ( البني ) 125.75 جنيها للكرتونة.
  • سجلت أسعار كرتونة البيض الجمعة 20 أكتوبر في بورصة الدواجن في شركة أكتوب البنا جروب ( الأبيض ) 123.75 جنيها للكرتونة.

التعاملات الصباحية| أسعار البيض اليوم الخميس 19 أكتوبر في بورصة الدواجن

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أسعار الفراخ البيضاء والساسو فى بورصة الدواجن الرئيسية وطبق البيض اليوم الإثنين

  • سجلت أسعار كرتونة البيض الجمعة 20 أكتوبر في بورصة الدواجن في شركة أكتوب الزراعي الرئيسية ( البني ) 125 جنيها للكرتونة.
  • سجلت أسعار كرتونة البيض الجمعة 20 أكتوبر في بورصة الدواجن في شركة أكتوب الزراعي الرئيسية ( الأبيض ) 123 جنيها للكرتونة.
  • سجلت أسعار كرتونة البيض الجمعة 20 أكتوبر في بورصة الدواجن في شركة أكتوب شوشة المنيا ( الأبيض ) 125 جنيها للكرتونة.
  • سجلت أسعار كرتونة البيض الجمعة 20 أكتوبر في بورصة الدواجن في شركة أكتوب شوشة المنيا ( البني ) 126 جنيها للكرتونة.
  • سجلت أسعار كرتونة البيض الجمعة 20 أكتوبر في بورصة الدواجن في شركة أكتوب رشاد حمزه ( البني ) 125.75 جنيها للكرتونة.
  • سجلت أسعار كرتونة البيض الجمعة 20 أكتوبر في بورصة الدواجن في شركة أكتوب رشاد حمزه ( الأبيض ) 123.75 جنيها للكرتونة.
  • بلغت أسعار كرتونة البيض الجمعة 20 أكتوبر في بورصة الدواجن في شركة أكتوب كمشيش ( البني ) 125 جنيها للكرتونة.
  • سجلت أسعار كرتونة البيض الجمعة 20 أكتوبر في بورصة الدواجن في شركة أكتوب الصحراوي وبسيون ( البني ) 125 جنيها للكرتونة.
  • جاءت أسعار كرتونة البيض الجمعة 20 أكتوبر في بورصة الدواجن في شركة أكتوب أحمد الجوهري ( البني )131 جنيها للكرتونة.
  • سجلت أسعار كرتونة البيض الجمعة 20  أكتوبر في بورصة الدواجن في شركة أكتوب أحمد الجوهري ( الأبيض ) 129 جنيها للكرتونة.
أسعار البيض التعاملات الصباحية بورصة الدواجن وزارة الزارعة توزيع البيض أسعار طبق البيض

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