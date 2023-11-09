أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023 

يقدم موقع الدستور خدمته الاقتصادية اليوم بعرض أسعار مواد البناء ومنها سعر الحديد والأسمنت من المصانع المتداولة في مصر ويكثر البحث عن أسعار مستلزماتها الخاصة بالبناء.



أسعار مواد البناء.. سعر الحديد اليوم الخميس



ننشر في التقرير التالي أسعار مواد البناء..سعر الحديد والاسمنت اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023 مع مراعاة وجود بعض الاختلافات من محافظة لأخرى وفق عمليات النقل.





أسعار الحديد اليوم الخميس

سعر الحديد من مصانع عز 42،000 جنيه

سعر الحديد من مصانع بشاى 41،000 جنيه

حديد العتال 38،000 جنيه

حديد المعادى 37،000 جنيه

حديد الكومى 37،000 جنيه

حديد المراكبى 37،000 جنيه

حديد عطية 38،000 جنيه

حديد العشري 37،000 جنيه

حديد المصريين 39،000 جنيه

حديد سرحان 37،000 جنيه

حديد مصر ستيل 36،500 جنيه

حديد بيانكو 36،500 جنيه

اسعار الأسمنت اليوم الخميس



أسمنت المعلم 2،060 جنيه

اسمنت السهم 2،060 جنيه

أسمنت الفهد 2،050 جنيه

أسمنت وادي النيل 2،080 جنيه

العسكري بني سويف 2،070 جنيه

أسمنت المسلح 2،320 جنيه

جنوب الوادي 2،080 جنيه

أسمنت المخصوص 2،290 جنيه

أسمنت السويس 2،300 جنيه

أسمنت السويدي 2،450 جنيه

أسمنت العسكري 2،100 جنيه

أسمنت النصر 2،200 جنيه

أسمنت سيناء 42.5 2،060 جنيه

أسمنت حلوان 2،300 جنيه

أسمنت المنيا 2،120 جنيه

أسمنت المهندس 2،250 جنيه

أسمنت تايتان 2،080 جنيه

أسمنت المصري 2،080 جنيه

أسمنت الممتاز 2،100 جنيه

أسمنت التعمير 2،200 جنيه

أسمنت الصعيد 2،250 جنيه

أسمنت أسيوط 2،250 جنيه

أسمنت المصريين 2،210 جنيه

أسمنت العامرية عادة 2،430 جنيه

أسمنت البرج 2،410 جنيه

أسمنت الماكس 2،200 جنيه

أسمنت النهضة 2،220 جنيه

أسمنت أسوان 2،180 جنيه

أسمنت السد العالي 2،170 جنيه

أسمنت قنا 2،250 جنيه