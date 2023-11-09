الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023 

مواد البناء
مواد البناء

يقدم موقع الدستور خدمته الاقتصادية اليوم بعرض أسعار مواد البناء ومنها سعر الحديد والأسمنت من المصانع المتداولة في مصر ويكثر البحث عن أسعار مستلزماتها الخاصة بالبناء.
 

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد اليوم الخميس 
 

ننشر في التقرير التالي أسعار مواد البناء..سعر الحديد والاسمنت اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023 مع مراعاة وجود بعض الاختلافات من محافظة لأخرى وفق عمليات النقل.

 

أسعار الحديد اليوم الخميس 

سعر الحديد من مصانع  عز 42،000 جنيه
سعر الحديد من مصانع  بشاى 41،000 جنيه
حديد العتال 38،000 جنيه
حديد المعادى 37،000 جنيه
حديد الكومى 37،000 جنيه
حديد المراكبى 37،000 جنيه
حديد عطية 38،000 جنيه
حديد العشري 37،000 جنيه
حديد المصريين 39،000 جنيه
حديد سرحان 37،000 جنيه
حديد مصر ستيل 36،500 جنيه
حديد بيانكو 36،500 جنيه

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اسعار الأسمنت اليوم الخميس 


أسمنت المعلم 2،060 جنيه
اسمنت السهم 2،060 جنيه
أسمنت الفهد 2،050 جنيه
أسمنت وادي النيل 2،080 جنيه
العسكري بني سويف 2،070 جنيه
أسمنت المسلح 2،320 جنيه
جنوب الوادي 2،080 جنيه
أسمنت المخصوص 2،290 جنيه
أسمنت السويس 2،300 جنيه
أسمنت السويدي 2،450 جنيه
أسمنت العسكري 2،100 جنيه
أسمنت النصر 2،200 جنيه
أسمنت سيناء 42.5 2،060 جنيه
أسمنت حلوان 2،300 جنيه
أسمنت المنيا 2،120 جنيه
أسمنت المهندس 2،250 جنيه
أسمنت تايتان 2،080 جنيه
أسمنت المصري 2،080 جنيه
أسمنت الممتاز 2،100 جنيه
أسمنت التعمير 2،200 جنيه
أسمنت الصعيد 2،250 جنيه
أسمنت أسيوط 2،250 جنيه
أسمنت المصريين 2،210 جنيه
أسمنت العامرية عادة 2،430 جنيه
أسمنت البرج 2،410 جنيه
أسمنت الماكس 2،200 جنيه
أسمنت النهضة 2،220 جنيه
أسمنت أسوان 2،180 جنيه
أسمنت السد العالي 2،170 جنيه
أسمنت قنا 2،250 جنيه 

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