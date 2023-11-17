وزير قطاع الأعمال: لا علاقة بين صفقة الشرقية للدخان وارتفاع أسعار السجائر

نفى الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، أن تكون صفقة الاستحواذ على 30% من أسهم الشركة الشرقية للدخان، التي تمت مؤخرًا، قد تسببت في ارتفاع أسعار السجائر في السوق المصري.

وأوضح عصمت، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، أن الارتفاع في الأسعار يرجع إلى زيادة الضرائب والرسوم الجمركية، وليس له علاقة بالصفقة، التي تهدف إلى تطوير الشركة وزيادة حصتها في السوق.

وأشار إلى أن الشركة تواجه نقصًا في الإمدادات العالمية من التبغ، مما أثر على إنتاجها، الذي انخفض إلى نصف مستواه الطبيعي، ولكنه أكد أن الشركة تعمل على توفير الكميات اللازمة لتلبية الطلب المحلي.

وأضاف عصمت، أن الشركة تنتج مختلف أنواع السجائر، بما في ذلك سجائر كليوباترا، التي تحظى بشعبية كبيرة بين المدخنين، وأن أسعارها لم تتغير كثيرًا، موضحًا أن نصف سعر العلبة يذهب لوزارة المالية كضرائب.