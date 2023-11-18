السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بسعر 27 جنيها للكيلو.. بيع 13 طن سكر ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع بالمنيا

مبادرة تخفيض أسعار
مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بديرمواس بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس جنوب محافظة المنيا، تنفيذ فعالياتا لمبادرة الرئاسية لتخفيض أسعار السلع الغذائية والاستراتيجية  من خلال قوافل متحركة وثابتة، حيث تم طرح وبيع كميات كبيرة من السكر بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد للمواطنين بالمدينة والقرى.

وقال عامر طه آدم، رئيس مركز ومدينة ديرمواس، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس بالتعاون مع مديرية التموين واصلت إستمرار تنظيم القوافل المتحركة والثابتة ضمن المبادرة الرئاسية لتخفيض أسعار السلع الغذائية لبيع السكر للمواطنين بقرى مركز ومدينة ديرمواس بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد، بالتعاون مع ادارة التموين ومباحث التموين والجهات المعاونة،حيث تم تحت إشراف نواب رئيس المركز والمدينة ورؤساء القرى بالمركز بيع عدد 13 طن سكر للمواطنين بالمدينة والقرى التابعة للمركز.

 مراعاة العدالة في توزيع السكر بجميع قرى مركز دير مواس بالمنيا

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه القوافل تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل المتواصل لتخفيض اسعار السلع الغذائية ورفع العبء عن كاهل المواطنين وخاصة محدودي الدخل، فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وضمن خطة المحافظة تحت رعاية اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا ، بتكثيف القوافل الغذائية المتحركة والثابتة بالتعاون مع مديرية التموين لتوفير السلع الأستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة. 

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس والأجهزة المعاونة جهودها في بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة تخفيفا عن كاهل المواطنين، مشددا على أنه تم مراعاة العدالة في توزيع السكر بجميع قرى المركز وحسب التعداد السكاني لكل قرية، مشيرا إلى أن هناك متابعة ورقابة من الوحدة المحلية بالمركز والجهات المعنية أثناء بيع هذه السلع لضمان استفادة كافة المواطنين ولمنع قيام البعض بالحصول علي كميات كبيرة بدون وجه حق وبيعها بالسوق السوداء، مؤكدا على استمرار هذه القوافل بكافة أحياء وقرى المركز.

مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بديرمواس بالمنيا
مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بديرمواس بالمنيا
مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بديرمواس بالمنيا
مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بديرمواس بالمنيا
مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بديرمواس بالمنيا
مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بديرمواس بالمنيا
المنيا بيع 13 طن سكر مدينةوقري ديرمواس مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية عامر طه آدم رئيس مركز ديرمواس اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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