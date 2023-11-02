الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنيا: نعمل على توفير حلول حاسمة لأى شكاوى أو استغاثات من المواطنين

اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن المحافظة تعمل على توفير حلول حاسمة لأي شكاوى أو استغاثات من المواطنين، عبر الوسائل المختلفة بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية المختصة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

كما أكد حرص المحافظة على تلقى شكاوى، ومطالب أهالي المحافظة سواء الجماعية أو الفردية، في إطار توطيد جسور الثقة بينها وبين المواطنين، وبذل أقصى جهد ممكن للمساهمة في إزالة أسباب الشكاوى والاستغاثات وتلبية الاحتياجات.

وأشار المحافظ إلى أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بملف التعديات، حيث تقوم وزارة التنمية المحلية بدءًا من اليوم الخميس في تلقى بلاغات وشكاوى المواطنين الخاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف على أرقام تليفون غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة 0220544041 - 0220544052، بالإضافة إلي رقم الخط الساخن (15330) الخاص بمبادرة "صوتك مسموع" وعن طريق رقم "الواتس آب" (01150606783) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك (www.facebook.com/sotakmasmwo)"، والبريد الإلكتروني [email protected]، وذلك تيسيرًا على المواطنين وضمان سرعة وصول شكواهم بسهولة.


ومن جهتها؛ قالت نجلاء حمدي مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، إن الإدارة استقبلت 12 شكوى مختلفة مقدمة من الأهالي ضمن مبادرة "صوتك مسموع" خلال شهر أكتوبر الماضي، وعلى الفور قامت الأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

وأشارت إلى أن الشكاوى شملت قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى ورصف الطرق والبناء المخالف، لافتة إلى أن الإدارة تستقبل الشكاوى على رقم 16528 الخاص بمنظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، وعن طريق خدمة الواتس آب 01100585052 الخاص بإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، ومن خلال مبادرة "صوتك مسموع"، كما يمكن إرسال الشكاوى وتسجيلها عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بمنظومة الشكاوى الموحدة من خلال الإنترنت على عنوان ww.shakwa.eg.

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محافظ المنيا الإبلاغ عن التعديات اتقديم الموظف المتقاعس للتحقيق مبادرة صوتك مسموع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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