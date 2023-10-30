إزالة وإيقاف 71 حالة تعد ومخالفات بناء دون ترخيص بمراكز المنيا

كثفت الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا، حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالة 17 حالة تعدي ومخالفات بناء بأحياء وقري بني مزار

وقال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة، إنه في إطار الجهود المبذولة فى ازالة التعديات نفذت الوحدة المحلية ببنى مزار ١٧حالة إزالة تعديات على أراضى زراعية وبناء مخالف، حيث قام محمد عيد رئيس حي غرب ومحمد ابو الليل رئيس حي شمال وإدارة الإشغالات والإزالات بالمركز بإزالة ٤ حالات تعدي على أرض زراعية بحوض امين وحوض فتح الباب وأبو حشيش والارشاد على مساحة ٣ قراريط و14، كما ازال عودة راضى رئيس الوحدة المحلية ببني علي وقسم الازالات والتنظيم والاشغالات ٩ حالات تعدى على ارض زراعية خارج الحيز العمراني على مساحة ٧قراريط و٦ اسهم وتمكن عيد السيد محمد رئيس الوحدة المحلية بشلقام من إزالة ٣ حالات بناء على أرض زراعية خارج الحيز العمراني بقرية شلقام على مساحة قيراطين و٦ اسهم وقام سالم زغلول رئيس الوحدة المحلية بالحسينية بإيقاف أعمال صبة سقف خرسانى لدور ثانى علوى وتم التحفظ على الخلاطة بالقصبى وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

مطاي تزيل 41 حالة تعدي

وأوضح هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي نفذت بإشراف ربيع عبد العظيم وفضل الجبالي والدكتور عبد الظاهر حسن نواب رئيس المركز إزالة ٤١ حالة تعدي بالبناء على الأرض الزراعية في المهد بكل من: إزالة ٧ حالات تعدي بقطاع بردنوها و٤حالات تعدي بحي غرب و٤ حالات بحى جنوب المدينة و١٣ حاله بقطاع منبال و٨ حالات بقطاع ابو عزيز و٥ حالات بقطاع حلوه بإجمالي باستخدام معدات الوحدة المحلية وبحضور رئيسي حي غرب وحي جنوب ورؤساء القرى ومدير الازالات ومسئولي التنظيم ومسئولي الجمعيه الزراعيه

إزالة 10 حالات بناء بدون ترخيص بأبوقرقاص

وأضاف تاج جلال ابو سداح رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص جنوب المحافظة، أن الوحدة المحلية بالمركز نفذت حملة تحت إشراف طه داوود ورضا عبد الرحمن وأحمد محمود نواب رئيس المركز تمكنت من رصد وازالة ١٠ حالات تعدى بدون ترخيص بمدينة أبوقرقاص وقرية بنى موسى وقرية بنى عبيد وقرية ابيوها بمركز ابوقرقاص والتحفظ على معدات البناء .

وأكد اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدة المحلية بقرية البرجاية بحضور كل من عماد احمد محمود نائب رئيس المركز والمدينة واشرف فرغلى رئيس الوحدة المحلية بالقرية وقسم التنظيم والمتغيرات وقسم الازالات تمكنت اليوم للمرة الثانية من رصد وتنفيذ إزالة فورية لحالتى تعدى بالبناء المخالف على اراضى زراعية خارج الحيز وعودة الأراضي الزراعية لطبيعتها حفاظا على حقوق الأجيال القادمة فى المحاصيل الزراعية وحمايتها من التبوير كما تمكنت الوحده المحليه بقرية البرجاية من فك شده خشبيه لاعمدة بالدور الحادى عشر ببرج ريحانه بدماريس بدون ترخيص وتم التحفظ على الحديد المستخدم وإحالة المخالف للنيابه العامه لمنع البناء العشوائى العمراني وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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