تحرير 93 محضر إشغال طريق في حملة مكبرة بشوارع بني مزار بالمنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا، حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام والتي تتسبب فيها مخالفات المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي والباعة الجائلين وتعيق حركة المواطنين وتسبب تكدس مروري وزحام شديد بالطرق والشوارع بالمدينة.

قال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار كثفت الجهود المبذولة فى إزالة التعديات على حرم الطريق والإشغالات، حيث شن علي الكيال نائب رئيس المركز والمدينة بالتعاون مع أحمد بهلول مدير إدارة الإشغالات والإزالات بالمركز، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات التى تعيق الحركة بطريق لدليل ولتحسين حركة السير.

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أن الحملة أسفرت عن ضبط وتحرير 93 مخالفة متنوعة من بينها 10 محاضر إشغال طريق و 8 محاضر ضبط إشغال طريق و٧٥ إزالة إدارية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها وتوجيه تحذير لهم بعدم تكرار هذه المخالفات مرة آخري

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