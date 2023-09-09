السبت 09 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إحالة 6 أطباء وإداريين للتحقيق لتركهم العمل بالوحدة الصحية بأسمنت بأبوقرقاص بالمنيا

جولة تفتيشية بالوحدة
جولة تفتيشية بالوحدة الصحية بقرية أسمنت بأبوقرقاص

قرر تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، إحالة ٢ أطباء و٤ إداريين للتحقيق لتركهم العمل بالوحدة الصحية بقرية أسمنت وذلك خلال جولة تفتيشية مفاجئة تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا باستمرار المرور على المستشفيات والوحدات الصحية بالمركز. 

 

جاء ذلك خلال جولات لمتابعة سير العمل بالوحدة الصحية بداخل القرى تحت إشراف أحمد محمود نائب رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص ومدى انتظام العاملين بالوحدة وخلال فحص دفاتر الحضور والانصراف تبين عدم تواجد ٢ أطباء و٤ إداريين فقام بالتشطيب عليهم وإحالتهم للتحقيق، ورفع مذكرة للواء أسامة القاضى محافظ المنيا بناء على التقرير الذي أعدته الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوقرقاص تنفيذاً لتعليمات المحافظ، وتوجيهاته بالمرور على كافة القطاعات الخدمية لمتابعة الأعمال الإدارية والفنية بها، والوقوف على المخالفات ورصدها لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضماناً لراحة المواطنين.

 

وأكد رئيس المركز والمدينة عدم التهاون مع كل من يقصر فى عمله بكل القطاعات، وعلى وجه الخصوص قطاع الصحة الذي يمس حياة المواطنين وكلف رئيس المركز مدير الإدارة الصحية بمركز أبو قرقاص، بضرورة تشكيل لجنة متخصصة لتلافي السلبيات الواردة بالتقرير، وبمناوبة المرور الدائم على المستشفيات الوحدات الصحية بالمركز لتلافي المخالفات.

 

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أن الوحدة المحلية تكثف من حملاتها المفاجئة في كافة القطاعات وفي مقدمتها قطاع الصحة بكافة الوحدات الصحية بالقرى التابعة للمركز حيث كانت الوحدة المحلية بالمركز تحت إشراف طه داوود نائب رئيس المركز والمدينة قد قامت بجولة مفاجئة لمتابعة سير العمل بالوحدة الصحية بقريتي كوم المحرص وكوم الزهير وتم خلالها إحالة 2 أطباء و2 تمريض و3 إداريين للتحقيق لتركهم العمل مما يؤثر على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالقريتين.

جولة تفتيشية بالوحدة الصحية بقرية أسمنت بأبوقرقاص

جولة تفتيشية بالوحدة الصحية بقرية أسمنت بأبوقرقاص
جولة تفتيشية بالوحدة الصحية بقرية أسمنت بأبوقرقاص
جولة تفتيشية بالوحدة الصحية بقرية أسمنت بأبوقرقاص
جولة تفتيشية بالوحدة الصحية بقرية أسمنت بأبوقرقاص
جولة تفتيشية بالوحدة الصحية بقرية أسمنت بأبوقرقاص
جولة تفتيشية بالوحدة الصحية بقرية أسمنت بأبوقرقاص
جولة تفتيشية بالوحدة الصحية بقرية أسمنت بأبوقرقاص
جولة تفتيشية بالوحدة الصحية بقرية أسمنت بأبوقرقاص
جولة تفتيشية بالوحدة الصحية بقرية أسمنت بأبوقرقاص
جولة تفتيشية بالوحدة الصحية بقرية أسمنت بأبوقرقاص
المنيا إحالة 6 أطباء وإداريين للتحقيق الوحدة الصحية بقرية أسمنت رئيس مركز أبوقرقاص بالمنيا ترك العمل أحمد محمود نائب رئيس مركز أبوقرقاص تاج جلال أبو سداح رئيس مركز أبوقرقاص

الأكثر قراءة

انتهت بقطع أذنه.. تفاصيل مشاجرة مدير فنادق مع سائق توكتوك بشبرا

رفض رفع الحجز على أموال مالك شركة "نماء" الإرهابية

المشدد لـ3 أشقاء بتهمة استعمال القوة والعنف وقتل شخص فى مشاجرة بالإسكندرية

حيثيات الحكم بحبس طبيب شهرين لتعديه على ضابط بمباحث القاهرة فى التجمع

إحالة 6 أطباء وإداريين للتحقيق لتركهم العمل بالوحدة الصحية بأسمنت بأبوقرقاص بالمنيا

مغاربة يروون لـ«الدستور» مشاهد الهروب من الموت: «عشنا ليلة مرعبة.. والكل ينام فى الشارع الآن»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

زغرودة حلوة لعالم جديد

وائل لطفي

فى قلب العالم

لواء.حمدى البطران

ضرورة استكمال المسيرة

سامح محجوب يكتب: السيسى جابه كل الخراب بشجاعة وطنية وإخلاص

ماجد حبته

صوت إفريقيا فى العشرين

مدحت بشاى

الحكيم "الفلكى".. وعظيمات مصر"السيسى"

أحمد بهاء الدين شعبان

"إحنا" والبريكس!

لواء. محسن الفحام

بين المتاح والمطلوب

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل

كيف خدع السادات "إسرائيل" بأشرف مروان؟ شهادة من تل أبيب