المنيا: إحالة طاقم تمريض وأطباء بوحدة أتليدم للتحقيق (صور)

أحال تاج جلال أبو سداح، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، جنوب المنيا ٢ أطباء و٢ تمريض و٢ إداريين للتحقيق لتركهم العمل بالوحدة الصحية بقرية أتليدم ورفع مذكرة للواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لرئيس المركز والمدينة رافقه خلالها أمام نجيب رئيس الوحدة القروية بأتليدم، لمتابعة سير العمل بالوحدة الصحية بداخل القرى وتابع خلال الجولة مدى انتظام العاملين بالوحدة فى الفترة الصباحية وخلال فحص دفاتر الحضور والانصراف تبين عدم تواجد ٢ أطباء و٢ تمريض و٢ إداريين فقام بالتشطيب عليهم وإحالتهم للتحقيق، ورفع مذكرة للواء اسامة القاضى محافظ المنيا بناءً على التقرير الذي أعدته الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص، تنفيذًا لتعليمات المحافظ وتوجيهاته بالمرور على القطاعات الخدمية لمتابعة الأعمال الإدارية والفنية بها، والوقوف على المخالفات ورصدها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضماناً لراحة المواطنين.

وكلف رئيس المركز، مدير الإدارة الصحية بمركز أبو قرقاص، بضرورة تشكيل لجنة متخصصة لتلافي السلبيات الواردة بالتقرير وبمناوبة المرور الدائم على المستشفيات والوحدات الصحية بالمركز لتلافي المخالفات.

وأكد رئيس المدينة أن هذه الجولات والمتابعات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي بالمتابعة الدائمة والمستمرة لكافة الخدمات المقدمة بالمستشفيات والوحدات الصحية بالقري والتأكد من أنتظام العمل داخل المستشفيات والوحدات الصحية وتواجد الأطباء والتمريض والإداريين

وشدد رئيس المركزوالمدينة على عدم التهاون مع كل من يقصر فى عمله بكل القطاعات، وعلى وجه الخصوص قطاع الصحة الذي يمس حياة المواطنين مشيرًا إلى استمرار هذه الجولات، مؤكدًا أنه كلف رؤساء الوحدات المحلية بالقري بضرورة المتابعة الدائمة لسير العمل داخل الوحدات الصحية والتأكد من تواجد العاملين بها وأنتظامها في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين علي الوجه الأكمل.

وحدة أتليدم

وحدة أتليدم

وحدة أتليدم

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وحدة أتليدم

وحدة أتليدم

وحدة أتليدم