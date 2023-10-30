الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنيا يوجه برفع درجة الاستعداد لاستقبال الشتاء

تجهيز مخرات السيول
تجهيز مخرات السيول لاستقبال التقلبات الجوية بالمنيا

وجّه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بجميع المراكز بنطاق المحافظة، برفع درجة الاستعداد وسرعة التنسيق مع مديرية الموارد المائية والري بالمحافظة، لمواجهة أي أزمات طقسية وسيول خلال فصل الشتاء، بالإضافة لقيام الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمتابعة المستمرة واللحظية لمخرات السيول (طبيعية/ صناعية)، والعمل على تطهير مجراها وإزالة أية عوائق موجودة بها، لضمان سريان المياه من بدايتها وبمسارها حتى مكان الصرف النهائي، وضرورة تقوية الجسور الضعيفة، وذلك ضمن خطة المحافظة لاتخاذ التدابير اللازمة والاستعداد لمواجهة أي ظروف طارئة تؤدي لحدوث كوارث طبيعية.
 

وتنفيذًا لتكليفات المحافظ، تابع عامر طه آدم، رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة، مخرات سيول شرق النيل بقرى (تل بني عمران- الحاج قنديل- العمارية الشرقية) استعدادًا للتعامل مع تداعيات عدم استقرار الأحوال الجوية واحتمالية سقوط أمطار، وذلك للتأكد من جاهزيتها والانتهاء من تطهيرها من الحشائش والرمال، والتأكد من سلامة المجرى والمواسير.
 

وعلى صعيد آخر، شنت الوحدات المحلية بمركزى ديرمواس جنوب المحافظة ومغاغة شمال المحافظة حملات تفتيشية لمتابعة المعديات النهرية العاملة بنطاقها، حيث تضمنت تلك الحملات فحص معديات قريتي تل بني عمران والحاج قنديل بمركز ديرمواس، وكذلك العبارات النهرية بقرية شارونة، للتأكد من تطبيق اشتراطات الملاحة البحرية، وتوافر وسائل الإنقاذ والإطفاء وسريان رخصة الملاحة، والتأكد من الالتزام بالشروط المطلوبة والتراخيص والتعريفة المقررة والالتزام بتحميل الأعداد المقررة، كما تم التشديد على الالتزام بالضوابط المقررة، وتوعية المواطنين بضرورة اتباع قواعد السلامة على متن المعديات، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

جدير بالذكر أن محافظ المنيا كان قد سبق وأعلن عن انتهاء أعمال الصيانة وجاهزية 32 مخر سيل طبيعي وصناعي على مستوي المحافظة لاستقبال مياه الأمطار، وإمكانية وقوع سيول، مشيرًا إلى أنه شدد على رؤساء المراكز بالمرور الدوي والمستمر على هذه المخرات.

تجهيز مخرات السيول لأستقبال التقلبات الجوية بالمنيا
تجهيز مخرات السيول لأستقبال التقلبات الجوية بالمنيا
تجهيز مخرات السيول لأستقبال التقلبات الجوية بالمنيا
تجهيز مخرات السيول لأستقبال التقلبات الجوية بالمنيا
تجهيز مخرات السيول لأستقبال التقلبات الجوية بالمنيا
تجهيز مخرات السيول لأستقبال التقلبات الجوية بالمنيا
تجهيز مخرات السيول لأستقبال التقلبات الجوية بالمنيا
تجهيز مخرات السيول لأستقبال التقلبات الجوية بالمنيا
محافظ المنيا رفع درجة الاستعداد تطهير مخرات السيول أستقبال فصل الشتاء اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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