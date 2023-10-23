محافظ المنيا: منفذ بكل شارع وقرية لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

وجَّه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، باستمرار تكثيف الجولات والحملات المفاجئة بصفة يومية على جميع المحال التجارية ومنافذ بيع السلع الغذائية؛ لمتابعة تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، التي يأتي تنفيذها وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، وتزامنًا مع مبادرة تخفيض الأسعار التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الأساسية، وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

كما وجَّه المحافظ، بالتوسع في إقامة منافذ بيع السلع الغذائية في كل شارع وكل قرية وتكثيف الحملات التفتيشية المستمرة والمتابعة الميدانية بالتعاون والتنسيق التام بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين والصحة والطب البيطري، إلى جانب الرصد الميداني ومباحث التموين لإحكام السيطرة على الأسواق ومنافذ البيع لمجابهة الممارسات الاحتكارية والغش التجاري وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية والتأكد من وجود قوائم الأسعار وفواتير السلع المعروضة وإتاحتها للمواطنين بالأسعار المقررة دون مغالاة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي مخالفات يتم رصدها.

محافظ المنيا يتابع توافر السلع بالمنافذ

كما تابع المحافظ، تنفيذ المبادرة بمختلف مراكز المحافظة التسعة وخفض أسعار السلع المقدمة بالمنافذ والمولات التجارية (السكر – الزيت – السمن – الأرز – المكرونة – الدقيق – الفول والعدس ومختلف المنتجات) وبيعها بأسعار مخفضة والتأكد من جودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، حيث تم المرور على الأسواق بمدينة المنيا وقرى تله، صفط الخمار، بنى محمد سلطان وحى وسط المدينة للتأكد من صلاحية المنتجات وتوافرها والالتزام بالأسعار المخفضة حيث تم تحرير ٦ محاضر مخالفة متنوعة لعدم وجود شهادة صحية وضبط مخزن تعبئة مواد غذائية بدون ترخيص والتحفظ على ٢ طن أرز وسكر مجهولة المصدر.

وفي مركز ومدينة مغاغة، تم المرور على معرض بيع السلع الغذائية بحديقة الفتح بشارع طه حسين، حيث تم التأكد من توافر السلع بكميات مناسبة وأسعار تصل نسبة التخفيض بها من ٢٥% إلى ٣٠%، وتستكمل إقامة معارض بجميع القرى التابعة للمركز للتيسير على المواطنين من مختلف الفئات لشراء احتياجاتهم ومتطلباتهم، كما تم المرور على المحلات والمنافذ والأسواق فى مركز العدوة بقرى عطف حيدر وبنى وركان والقايات لمتابعة الأسعار حيث تم تحرير ٧ محاضر منها عدم الإعلان عن التسعيرة وعدم وجود شهادة صحية، وفى مدينة سمالوط تمت متابعة معارض "معا ضد الغلاء" بالإدارة الزراعية بجوار موقف المنيا بحي شمال المدينة، ومعرض بشارع الريفية بحى جنوب المدينة للتأكد من توافر احتياجات المواطنين من كافة السلع وبأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق.

متابعة منافذ بيع السلع بقرى بني مزار

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار بمتابعة منافذ بيع السلع الغذائية بقرى (القيس وشلقام وبنى صامت وصندفا وبنى على)، إلى جانب تنفيذ حملة على مخابز قرية الحسينية وتحرير ١٣ محضرا للمخابز المخالفة، حيث تنوعت المخالفات بين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وتصرف فى حصة الدقيق المدعم، كما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى حملة تفتيشية على الأسواق تم خلالها تحرير 6 محاضر تموينية لضبط الأسعار منها ذبح خارج المجازر وعدم وجود شهادة صحية وضبط 10 شكاير أعلاف.

افتتاح منفذ لبيع السلع بأبوقرقاص

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص حملة مكبرة على الأسواق داخل مدينة وقرى المركز للقضاء على الاحتكار وافتتاح منفذ لبيع السلع الغذائية بقرية اتليدم، كما تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس تنفيذ حملات تموينية على الأسواق والمخابز البلدية حيث أسفرت عن تحرير 17 محضرا للمخابز المخالفة بقرية دلجا شملت (إنتاج خبز ناقص الوزن، غير مطابق للمواصفات، عدم الإعلان، عدم نظافة، عدم صرف بون)، إلى جانب تنفيذ حملات رقابية بالأسواق في مركز ملوى، أسفرت عن تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار وإدارة منشأة بدون ترخيص وبيع سلع بدون فواتير.

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