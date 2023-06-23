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الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 12 محضراً مخالفاً خلال حملة مكبرة للإشغالات بمركز ديرمواس بالمنيا

جانب من الحملات
جانب من الحملات

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في رفع الإشغالات وإزالة كافة التعديات على حرم الطريق العام، وذلك في إطار تحقيق الانضباط بالشارع المنياوي وتيسير حركة المرور أمام المارة من المواطنين وقائدي السيارات.

قال عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس نفذت حملة مكبرة لإزالة التعديات ورفع كافة الإشغالات على حرم الطريق العام بالأحياء الرئيسية على مستوى المدينة.

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وأسفرت الحملة عن تحرير 12 محضرًا مخالفًا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مؤكدًا أن الوحدة المحلية لا تألون جهدًا في المتابعة المستمرة بكافة القطاعات الخدمية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأضاف رئيس المركز والمدينة على استمرار حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة من نقاط تجميعها بالشوارع الرئيسية والفرعية بشوارع أحياء المدينة ومداخل وشوارع ونقاط التجمع بالقرى ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي التابعة لها بجانب وإجراء صيانة دورية لكشافات الإنارة لدعم الإنارة العامة بالشوارع إلى جانب رفع كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام، للقضاء علي ظاهرة الزحام والأختناقف المروري وذلك ضمن خطة الوحدة المحلية والاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

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وأشار رئيس المركز والمدينة، إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، تكثف من حملاتها في مختلف القطاعات الخدمية ومنها قطاع النظافة وإصلاح وصيانة الإنارة وإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء، وذلك لرفع كفاءة الخدمات التي تقدمها لنيل رضا المواطنين وتنفيذا لتوجيهات وتكليفات محافظ المنيا، مشيرًا إلى أن الوحدة المحلية تقوم بتكثيف أعمال النظافة وتجهيز الحدائق العامة وذلك بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى استمرار هذه الحملات بشكل يومي بكافة أحياء المدينة والقرى التابعة لها.

حملة مكبرة لرفع الإشغالات تحرير 12 محضر مخالف شوارع مركز ديرمواس بالمنيا عامر طه آدم رئيس مركز ديرمواس اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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