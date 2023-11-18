إقبال علي منافذ مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية بمعرض شبرا الخيمة

تشهد المعارض السلعية المشاركة في مبادرة رئاسة مجلس الوزراء لتخفي أسعار السلع إقبالا كبيرًا من المواطنين لتلبية احتياجاتهم من السلع الأساسية.

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المبادرة التي تم إطلاقها في شهر أكتوبر الماضي وتستمر لمدة 6 أشهر منذ قابلة للتمديد، وتتضمن توفير 48 صنفا لعدد 7 سلع أساسية هى السكر والارز والزيت والفول والعدس والمكرونة بتخفيضات تتراوح من 15 الي 25٪، كما تم ادخال الدواجن تخفيض يصل الى 15%.

وقال المصيلحي، إن المبادرة يتم تنفيذها بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات الغذائية، ما يساهم في تحقيق التوازن السلعي والمساهمة في السيطرة على مستويات الأسعار.

وشهد المعرض إقبالا شديدا لشراء السكر بـ٢٧ جنيه والذي وصل سعره إلى ما يقرب من ٤٨ جنيه وأكثر في السوبر ماركت الصغيرة، وذلك في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وقامت بالاشتراك مع اتحاد الغرف التجارية على مستوى المحافظات بالاتفاق مع التجار لأن البيع يكون بسعر الجملة.

كما تقوم المنافذ بتخصيص 2 كيلو سكر لكل مواطن، مع إمكانية زيادته لصالح الأسر تمتلك عدد كبير من الأفراد، حيث تساهم المبادرة في أحداث توازن في السوق وتلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية خاصة السكر والتي تشهد زيادة كبيرة في أسعارها لنقص المعروض.

وأصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، توجيهات لكافة المديريات بتكثيف الحملات الرقابية لضمان حصول المواطنين على السلع بالخصومات المعلنة، فضلا عن مراقبة طباعة الحد الأقصى لسعر البيع على المنتج بالمبادرة من قبل المنتجين والعارضين.

كما تواصل الدولة ممثلة في وزارة التموين جهودها لتوفير جميع أنواع السلع المدعمة المدرجة ضمن منظومة السلع التموينية، إضافة إلي سلع فارق نقاط الخبز التي تصرف بالمجان لصالح 64 مليون مواطن من أصحاب البطاقات، ما زاد من القوة الشرائية للمواطنين.

ضخ ما بين 2000 إلى 3000 ‏طن سكر يوميًا

من جهته، قال أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أن الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية تضخ ما بين 2000 إلى 3000 ‏طن سكر يوميًا بمنافذ صرف السلع التموينية للمستفيدين ‏من الدعم.

وأضاف أن الكميات التي ‏تصرف للمواطنين على بطاقة الدعم من السكر وحصول المواطن على ‏متطلباته من السكر بمبادرة تخفيض الأسعار تساهم فى تلبيه احتياجات ‏الأسرة المصرية من هذه السلعة الهامة.

وأشار عيد عبدالله، مدير مديرية التموين بالقليوبية، إلى أن كل السلع متواجدة وبوفرة، والضخ من الشركة القابضة للصناعات الغذائية يتم على أكمل وجه، لكن لا بد من المواطن أن ياخذ احتياجك فقط حتى يتيح للآخرين الشراء بسهولة، مؤكدا أن الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية أمن، وأن هذا المعرض يخدم القاهرة والقليوبية.