الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير التموين: مخزون السكر يكفي 5 أشهر ونصف ومبادرة خفض الأسعار اهتزت

الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مخزون السكر الاستراتيجي في مصر يكفي لمدة خمسة أشهر ونصف، وأن سعر الكيلو على البطاقة التموينية هو 12.5 جنيه.

وأضاف المصيلحي، في حديثه لبرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر على قناة اون، أن مبادرة خفض الأسعار التي بدأها الوزارة بالتعاون مع التجار تعرضت للهزة بسبب بعض  الممارسات السلبية.

وأشار المصيلحي، إلى أن الوزارة تعمل على حل أزمة السكر، وأن موسم القصب سيبدأ في منتصف يناير وسيسد الحاجة المحلية من السكر.

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