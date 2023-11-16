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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الريال السعودى فى البنوك المصرية اليوم الخميس 16-11-2023

الريال السعودي
الريال السعودي

ينشغل المصريون بمعرفة سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس  16 -11-2023، حيث  يُعتبر الريال السعودي من العملات المهمة للمصريين، خاصة وأن هناك حوالي 2 مليون مصري يعيشون في المملكة العربية السعودية ويعملون في مجالات ووظائف مختلفة.

 سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 

 يتصدر البحث عن سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري لغرض تحويل الحوالات المصرفية بالسعر الرسمي، كما يتطلع الأشخاص الذين يخططون للسفر إلى السعودية لأداء العمرة إلى شراء الريال بسعر البنك بدلًا من اللجوء إلى السوق الموازية.

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سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الخميس 16-11-2023 

عُرض سعر الريال  مقابل الجنيه المصري في شاشات التداول في فروع البنوك في مختلف مناطق الجمهورية، وقد استقر سعره في ختام تعاملات المصارف العاملة، ويرصد "الدستور" في السطور الأتية سعر صرف عملة المملكة العربية السعودية أمام الجنيه، بناءً على زيارة للمواقع الرسمية للبنوك الأجنبية والمحلية.

وبحسب أحدث بيان صادر عن البنك المركزي المصري، بلغ متوسط سعر العملة السعودية 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري إلى: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر الريال البنك المصري الخليجي

جاء سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال في بنك أبو ظبي التجاري

سجل سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري: 8.02 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

الريال في بنك مصر

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك مصر هو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع. 

الريال في بنك التنمية الصناعية


وفي بنك التنمية الصناعية، سعر الريال السعودي هو 8.11 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع. أما في البنك الأهلي الكويتي فإن سعر الريال السعودي اليوم هو 8.22 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

 سعر الريال السعودي في بنوك مختلفة اليوم الخميس 16-11-2023

حيث يبلغ سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي 8.13 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع، بينما يبلغ سعره في بنك بلوم مصر 8.11 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع، وفي بنك الكويت الوطني يبلغ سعره 8.17 جنيه للشراء و8.26 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بعض البنوك العاملة فى مصر الأربعاء 15-11-2023

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