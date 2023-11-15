سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 15-11-2023

الريال السعودي من العملات التي تهم المصريين بشكل كبير، خاصة أن هناك نحو 2 مليون مصرى مقيم في المملكة، ويعملون في مختلف النطاقات والوظائف، ويتصدر البحث عن سعر عملة المملكة العربية السعودية مقابل الجنيه المصري لتحويل الحوالات البنكية بالسعر الرسمية، كما يرغب المقبلين على السفر للسعودية لأداء العمرة لشراء الريال بسعر البنك بدلًا من استغلال السوق الموازية.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأربعاء 15-11-2023

وفق البنك المركزي المصري فسجل سعر الريال السعودي استقرارًا مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات منتصف الأسبوع بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، حيث سجل متوسط سعر صرف عملة المملكة العربية السعودية 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع. ويأتي ذلك بفضل ما قدمته ماكينات الصراف الآلي المنتشرة بانحاء الجمهورية في الحفاظ على استقرار سعر الريال السعودي.

سعر الريال مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 15-11-2023

تم تحديد سعر الريال السعودي في ميد بنك بقيمة 7.97 جنيه للشراء و8.26 جنيه للبيع.

تم تثبيت سعر الريال السعودي في بنك مصر عند قيمة 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

تم الحفاظ على سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري عند قيمة 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بعض البنوك العربية

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك أبو ظبي التجاري بقيمة 8.02 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الريال السعودي في بنك سايب قيمة 8.10 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع، وذلك بالنسبة لعملة المملكة العربية السعودية.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي هو 8.13 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

أما في بنك بلوم مصر، فالسعر هو 8.11 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

وفي بنك الكويت الوطني، يتم شراء الريال السعودي بسعر 8.17 جنيه ويتم بيعه بسعر 8.26 جنيه.

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