سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 13 نوفمبر 2023 فى البنوك المصرية

مع بداية تعاملات المسافرين إلى المملكة العربية السعودية يشغل بال المواطنين معرفة سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 13 نوفمبر 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، حيث شهدت أسعار الريال السعودي اليوم وجود حالة من الاستقرار ملحوظا مقابل سعر الجنيه المصري، بمختلف البنوك المصرية، في بداية تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 13 نوفمبر 2023 في البنوك المصرية

سجلت أسعار الريال السعودي اليوم الإثنين أمام الجنيه المصري سعر 8.20 جنيه للشراء، ومبلغ 8.23 جنيه للبيع في بنك مصر.

وتستعرض «الدستور»، في هذا التقرير سعر صرف الريال أمام سعر الجنيه في البنوك المصرية، طبقا لآخر تحديثات البنوك من خلال مواقعها علي الإنترنت.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 13 نوفمبر في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 13 نوفمبر 8.22 جنيه للشراء، وسجل 8.25 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 13 نوفمبر في البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 13 نوفمبر 8.20 جنيه للشراء، وسجل 8.23 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 13 نوفمبر في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 13 نوفمبر أمام الجنيه المصري عند سعر 8.20 جنيه للشراء، وسجل 8.23 جنيه للبيع، في بنك مصر.

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 13 نوفمبر في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 13 نوفمبر 8.21 جنيه للشراء، وسجل 8.25 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 13 نوفمبر في بنك Cib

سجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 13 نوفمبر 8.19 جنيه للشراء، وسجل 8.25 جنيه للبيع في بنك cib.

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سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد 12-11-2023 فى البنوك المصرية

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 13 نوفمبر 2023 في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجّل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 13 نوفمبر 8.24 جنيه للشراء، وسجل 8.25 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي.