الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد 12-11-2023 فى البنوك المصرية

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية والأجنبية، من الخدمات الاقتصادية التي يقدمها موقع “الدستور” لقرائه الباحثين عن أسعار العملات الأجنبية.
 

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 12-11-2023 في البنوك المصرية
 

ننشر في هذا التقرير سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 12-11-2023 في البنوك المصرية والأجنبية وفق معاملات الصرف في البنك المركزي المصري.

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سعر الريال السعودى اليوم الأحد في البنك المركزي المصري 
8.2222 جنيه للشراء 
8.2485 جنيه للبيع 

 

سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري
 

8.19  جنيه للشراء 
8.22  جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك مصر   

8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع

  

سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك الإسكندرية 

8.21  جنيه للشراء
8.25  جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك قناة السويس 

8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك القاهرة 
8.19 جنيه للشراء
  8.25 جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك التجاري الدولي cib 

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دولار أمريكى 
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30.9386 جنيه للبيع 

يورو 
32.9633 جنيه للشراء 
33.0733 جنيه للبيع 

جنيه إسترلينى 
37.8023 جنيه للشراء 
37.9338 جنيه للبيع 

فرنك سويسرى 
34.2302 جنيه للشراء 
34.3533 جنيه للبيع 

100 ين يابانى 
20.4005 جنيه للشراء 
20.4715 جنيه للبيع 
 

دينار كويتى
99.8201 جنيه للشراء 
100.1670 جنيه للبيع 

درهم إماراتى
8.3966 جنيه للشراء 
8.4237 جنيه للبيع 

اليوان الصينى
4.2333 جنيه للشراء 
4.2469 جنيه للبيع 

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