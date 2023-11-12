سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد 12-11-2023 فى البنوك المصرية

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سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 12-11-2023 في البنوك المصرية



ننشر في هذا التقرير سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 12-11-2023 في البنوك المصرية والأجنبية وفق معاملات الصرف في البنك المركزي المصري.



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أأسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 12-11-2023

دولار أمريكى

30.8414 جنيه للشراء

30.9386 جنيه للبيع

يورو

32.9633 جنيه للشراء

33.0733 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى

37.8023 جنيه للشراء

37.9338 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

34.2302 جنيه للشراء

34.3533 جنيه للبيع

100 ين يابانى

20.4005 جنيه للشراء

20.4715 جنيه للبيع



دينار كويتى

99.8201 جنيه للشراء

100.1670 جنيه للبيع

درهم إماراتى

8.3966 جنيه للشراء

8.4237 جنيه للبيع

اليوان الصينى

4.2333 جنيه للشراء

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