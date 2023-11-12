سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد 12-11-2023 فى البنوك المصرية
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سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 12-11-2023 في البنوك المصرية
ننشر في هذا التقرير سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 12-11-2023 في البنوك المصرية والأجنبية وفق معاملات الصرف في البنك المركزي المصري.
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سعر الريال السعودى اليوم الأحد في البنك المركزي المصري
8.2222 جنيه للشراء
8.2485 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك مصر
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك الإسكندرية
8.21 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك قناة السويس
8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك القاهرة
8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك التجاري الدولي cib
8.18 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
أأسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 12-11-2023
دولار أمريكى
30.8414 جنيه للشراء
30.9386 جنيه للبيع
يورو
32.9633 جنيه للشراء
33.0733 جنيه للبيع
جنيه إسترلينى
37.8023 جنيه للشراء
37.9338 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
34.2302 جنيه للشراء
34.3533 جنيه للبيع
100 ين يابانى
20.4005 جنيه للشراء
20.4715 جنيه للبيع
دينار كويتى
99.8201 جنيه للشراء
100.1670 جنيه للبيع
درهم إماراتى
8.3966 جنيه للشراء
8.4237 جنيه للبيع
اليوان الصينى
4.2333 جنيه للشراء
4.2469 جنيه للبيع