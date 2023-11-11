محافظ القليوبية يتابع تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة ميدانية مفاجئة على عددٍ من السلاسل التجارية والهايبر ماركت للتأكد من الالتزام بتطبيق مبادرة خفض السلع الأساسية ومتابعة وفرة السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجات المواطنين بمدينتيِّ قليوب والقناطر الخيرية، مؤكدًا وقوف القيادة السياسية إلى جانب المواطن والعمل على رفع العبء عن كاهل البسطاء من خلال مبادرة خفض السلع الغذائية الأساسية.

وتضمنت جولة محافظ القليوبية، المرور على عدد من السلاسل التجارية بمدينة قليوب والقناطر الخيرية ومحلات الجملة، والتأكُد من أسعار ٧ سلع أساسية ضمن المبادرة بنسب تخفيض تتراوح من ١٥ إلى ٢٥% وهي سلع: "السكر والزيت والعدس والفول والألبان والجبن والمكرونة والأرز"، بالإضافة إلى خفض ١٥% على الدواجن الحية، والمجمدة والبيض.

الالتزام بأسعار المبادرة

وشدد محافظ القليوبية، على أصحاب المحال والهايبرات، بضرورة الالتزام بأسعار المبادرة مع زيادة الكميات المعروضة وتخزين جميع السلع بكميات تستوعب إقبال المواطنين، مع التعامل بحزم مع المخالفين وغير الملتزمين، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضدهم، كما شدد على ضرورة الالتزام بالإعلان عن أسعار المُبادرة وجميع المُنتجات في أماكن ظاهرة وواضحة للمواطنين.

وأشار محافظ القليوبية، إلى أهمية وضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها وأشكالها، وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار، ومتابعة السلع والمُنتجات الغذائية والتأكد من صلاحيتها حرصًا على سلامة المواطنين، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الجهود المبذولة ومواصلة المرور الميداني بالتنسيق مع الجهات المختصة لتفقد الأسواق وسلاسل الهايبر ماركت والشوادر والمحلات التجارية ومتابعة تطبيق مُبادرة خفض أسعار السلع الأساسية.